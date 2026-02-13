 ORIANA

Emakume bat hil da Bartzelonan haize denboralearen ondorioz, eta Oriana borraskak alertan jarri ditu Katalunia edota Andaluzia

Hildako emakumea Vall d 'Hebroneko ospitalean zegoen.

Atzo Bartzelonan izandako haize denboralearen ondorioz eroritako zuhaitza. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

46 urteko emakume bat hil da Katalunian, atzoko haize denboralearen ondorioz industria nabe bateko sabaiak azpian harrapatuta. Atzotik Vall d 'Hebroneko ospitalean zegoen eta hil egin da. 

Kataluniako Generalitateko Osasun Departamentuak zabaldutako informazioaren arabera, bederatzi pertsonak ospitaleratuta jarraitzen dute haize denboralearen ondorioz. Nils borraskak 86 zauritu eta 100 kilometro ordutik gorako haize boladak utzi ditu. 

Alerta laranja euriagatik Andaluzian, eta haizeagatik, Katalunian

Nils borraska atzean utzita, Oriana hemen da. Hori dela eta, abisu eta alertak aktibatu dituzte Iberiar penintsulako hainbat tokitan. 

Aemet Espainiako Meteorologia Agentziak alerta laranja ezarri du Andaluzian, haizea eta euriteengatik; Asturiasen, elurragatik, eta Katalunian, Valentziako Erkidegoan, Gaztela Mantxan eta Murtzian, haizeagatik . 

Zehazki, Aemetek abisu laranja ezarri du euriagatik Grazaleman (Cadiz), eta metro koadroko 180 litro pilatuko daitezkeelako 24 ordutan. Granadan, Jaenen eta Malagan, berriz, abisu horia egongo da indarrean prezipitazioengatik. Gainera, abisu laranja aktibatu dute Almerian, haizeagatik.

Bestalde, 112 Andaluziako Larrialdi Zerbitzuak Es-Alert mezuak bidali ditu Cadiz, Malaga eta Sevillako 22 udalerritan, gaur Oriana depresioak eragingo dituen euriteen aurrean. 

Ildo horretan, agintariek zuhurtziaz jokatzeko eskatu diete herritarrei, errepidez joan-etorriak saihesteko eta urpean dauden eremuak ez gurutzatzeko. 

