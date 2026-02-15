CONSECUENCIA DE LOS TEMPORALES

Los últimos temporales arrastran a cientos de frailecillos hasta la costa vasca

Euskaraz irakurri: Azken denboraleek ehunka lanperna-musu ekarri dituzte euskal kostaldera, asko eta asko hilda
EITB

Los fuertes vientos y el oleaje han traído a cientos de aves a nuestras costas en los últimos días, muchas de ellas muertas. Han aparecido por todas partes, en Laga, Arrigunaga, Donostia, Zarautz, Hendaia, Biarritz... Los expertos piden que no se toquen y que se les llame. 

