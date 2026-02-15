DENBORALEEN ONDORIOAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Azken denboraleek ehunka lanperna-musu ekarri dituzte euskal kostaldera, asko eta asko hilda

frailecillo-lanperna-musu
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Haizeak eta eguraldi txarrak bultzatuta, ehunka hegazti iritsi dira azken egunotan gure kostaldera, asko hilda. Lagan, Arrigunagan, Donostian, Zarautzen, Hendaian, Biarritzen… alde guztietan agertu dira. Adituek ez ukitzeko eta eurei deitzeko eskatu dute. 

Animaliak Denboraleak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X