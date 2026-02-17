Masacre del 3 de marzo
Radio Vitoria presenta "Memoria contra el olvido", un documental sonoro que reconstruye la masacre del 3 de marzo de 1976

Grabación de "Memoria contra el olvido". Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Radio Vitoriak "Memoriaren indarra" aurkeztu du, 1976ko martxoaren 3ko sarraskia berreraikitzen duen soinu-dokumentala

Casi medio siglo después, salen a la luz audios inéditos de la policía armada y testimonios de quienes estuvieron allí para que el eco de aquellas balas no se apague nunca. Dirigido por David Sáenz, el documental recoge 30 entrevistas, entre ellas a Rodolfo Martín Villa.

