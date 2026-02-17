Martxoaren 3ko sarraskia
Radio Vitoriak "Memoriaren indarra" aurkeztu du, 1976ko martxoaren 3ko sarraskia berreraikitzen duen soinu-dokumentala

"Memoria contra el olvido" dokumentalaren grabazio-saio bat. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Gertatu eta mende erdi geroago, polizia armatuaren audio argitaratugabeak eta lekukoen testigantzak jasotzen ditu dokumentala, bala horien oihartzuna inoiz gal ez dadin. David Saenzek zuzendutako dokumentalak 30 elkarrizketa biltzen ditu; horien artean, Rodolfo Martín Villari egindakoa.

Martxoak 3 Gasteiz Memoria Historikoa Gizartea

