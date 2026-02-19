Alberto Martínez exige al Ministerio que negocie con el personal médico o ceda competencias a Euskadi

La huelga de médicos y médicas convocada a nivel estatal está afectando de manera significativa a Osakidetza, según ha informado el consejero de Salud, Alberto Martínez. Según sus datos, el 16 % del personal médico de Euskadi está secundando la movilización, que se desarrolla de forma indefinida con una semana de paro al mes.

En los dos primeros días de huelga, se han cancelado más de 10.000 consultas de Atención Primaria, 2.700 de Pediatría, 569 intervenciones quirúrgicas, 10.200 consultas de especialistas y más de 6.000 pruebas diagnósticas. De mantenerse la tendencia durante toda la semana, estas cifras podrían ascender a 26.000 consultas de Primaria, 6.880 de Pediatría, 1.422 cirugías, 25.552 consultas de especialistas y 15.390 pruebas diagnósticas.

Martínez ha subrayado que se trata de una movilización laboral legítima, pero ha advertido de la necesidad de una solución urgente y ha apelado al Ministerio de Sanidad para que reactive la negociación del Estatuto Marco sin exclusiones. Según el consejero, la falta de diálogo pone en riesgo tanto la asistencia sanitaria como la estabilidad institucional del Sistema Nacional de Salud.