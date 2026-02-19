Alberto Martinezek medikuekin negoziatzeko edo eskumena Euskadiri lagatzeko eskatu dio Ministerioari
Osasun sailburuak ohartarazi duenez, ministerioak erantzukizunak bere gain hartzen ez baditu, Euskadik osasun-kudeaketaren eskumena eskatuko du.
Estatu mailan deitutako medikuen greba eragin handia izaten ari da Osakidetzan, Alberto Martinez Osasun sailburuak jakinarazi duenez. Haren datuen arabera, Euskadiko medikuen % 16 mobilizazioarekin bat egiten ari dira.
Grebaren lehen bi egunetan, lehen mailako arretako 10.000 kontsulta baino gehiago, pediatriako 2.700, 569 ebakuntza kirurgiko, espezialisten 10.200 kontsulta eta 6.000 proba diagnostiko baino gehiago bertan behera geratu dira. Aste osoan zehar joera mantenduz gero, kopuru horiek honako hauek izango dira, Martinezen datuen arabera: Lehen Hezkuntzako 26.000 kontsulta, Pediatriako 6.880 kontsulta, 1.422 kirurgia, espezialisten 25.552 kontsulta eta 15.390 proba diagnostiko.
Martinezek azpimarratu du lan-mobilizazio legitimoa dela, baina ohartarazi du konponbidea topatu beharra dagoela, premiaz, eta Osasun Ministerioari dei egin dio Estatutu Markoaren negoziazioa berpizteko, bazterketarik gabe. Sailburuaren arabera, elkarrizketarik ezak arriskuan jartzen ditu bai osasun-asistentzia eta Espainiako Osasun Sistemaren egonkortasun instituzionala.
Nola egin diezaioke muzin Ministerio batek greba betean Estatutu Markoa berritzeari, funtsezkoa dela jakinik?
Ministerioak erantzukizuna bere gain hartuko ez balu, Martinezek aurreratu du Euskadi prest legokeela autogobernua zabaltzeko eta eginkizun horiek Eusko Jaurlaritzak bere gain hartzeko. Horrela, araudia bete eta pazienteak artatzen dituztela bermatuko litzateke.
Sailburuak adierazi du egoerak kalte egin diela erabiltzaileei, kontsultak eta probak bertan behera utzi dituztelako, eta eskatu du Ministerioak konpromiso irmoa har dezala medikuen kolektiboaren esparru erregulatzailea sektoreko langileekin batera negioziatuta berritzeko.
Jaiotzak gora, puntuala ala joera aldaketa?
Lehenengoz 2011tik jaiotzek gora egin zuten Euskadin: 2025ean aurreko urtean baino % 3 haur gehiago jaio ziren. Unai Martin demografoak zergatiak argitu eta sakoneko joera ote den azaldu du.
Bizkaiko Karate Federazioko presidentea kargutik kendu dute, kudeaketa txarra eta irregulartasunak egotzita
Andoni Lopezi jarduerarik gabeko klubak sortzea leporatzen diote 11 klubek, bere botoei esker hauteskundeak irabazten jarraitzeko. Gainera, salatu dute Federazioko idazkari gisa kontratatu zuela emaztea, lanaldi erdian, 23.000 euroko soldatarekin. Hortaz, bien artean Federazioaren aurrekontuaren erdia eramaten zuten etxera.
Kamioi bat matxuratu da A-15 errepidean, Berastegin, eta errei bat itxi dute Iruñerako noranzkoan
Lehen unean errepidea guztiz itxi badute ere, minutu batzuk geroago errei bat zabaldu dute.
Furgoneta bat atzeman dute Donostian, pertsonen trafikoan ziharduelakoan
Asiar jatorriko hainbat pertsona zeramatzan furgoneta bat atzeman zuen atzo goizaldean Donostiako Udaltzaingoak.
Biktimaren abokatuak ez du baztertzen inplikatu gehiago egotea Polizia Nazionalaren buruzagi ohiak egin omen zuen sexu-erasoaren kasuan
Defentsaren arabera, instrukzioak zehaztu beharko du inplikatu gehiago egon ote ziren, batez ere gerora egindako ustezko presioei dagokienez, agenteak Espainiako Polizia Nazionalaren aurka salaketa jartzea saihesteko.
Gizon bat atxilotu dute emakume bati sexu-erasoa egitea egotzita, Tolosan
Astelehen honetan, otsailaren 16an, biktimak salaketa jarri zuen Ertzaintzan, eta asteartean ustezko erasotzailea atxilotu zuten.
Gizon bat atxilotu dute Xilxesen (Castelló), emazte ohia eta bien alaba hil dituelakoan
Hasiera batean emazte ohiarekiko urruntze agindua urratzeagatik atxilotu zuten gizonari ustezko bi hilketa egotzi dizkiote, eta kasua Indarkeria Matxistako epaitegira eramango dute.
Kermanen familiak eskatu du atezainak gehiago kontrola ditzatela eta epaiketa "osoa" egin dezatela, Mitika dantzalekuko krimenagatik
Arantza Beitia eta Roberto Villate, Kermanen ama eta aita, Eusko Legebiltzarreko Erakunde, Gobernantza Publiko eta Segurtasun Batzordean izan dira asteazken honetan, semearen heriotzaren prozesu judiziala zein egoeratan dagoen azaltzeko eta Ganberari laguntza eskatzeko, horrelako gertaerak berriro jazo ez daitezen.
Gora egin du jaiotzen kopuruak EAEn, hamarkada batean lehen aldiz; hala ere, saldo begetatiboa negatiboa izan zen iaz
Iaz, 2024an baino 394 haur gehiago jaio ziren Euskadin, baina hildakoen kopuruak ere gora egin zuen. Nafarroan behera egin dute bi balioek, eta saldo begetatiboa negatiboa izan da Foru Erkidegoan ere.