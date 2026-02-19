ESTATUTU PROPIOA

Alberto Martinezek medikuekin negoziatzeko edo eskumena Euskadiri lagatzeko eskatu dio Ministerioari

Osasun sailburuak ohartarazi duenez, ministerioak erantzukizunak bere gain hartzen ez baditu, Euskadik osasun-kudeaketaren eskumena eskatuko du.

Alberto Martínez
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Estatu mailan deitutako medikuen greba eragin handia izaten ari da Osakidetzan, Alberto Martinez Osasun sailburuak jakinarazi duenez. Haren datuen arabera, Euskadiko medikuen % 16 mobilizazioarekin bat egiten ari dira.

Grebaren lehen bi egunetan, lehen mailako arretako 10.000 kontsulta baino gehiago, pediatriako 2.700, 569 ebakuntza kirurgiko, espezialisten 10.200 kontsulta eta 6.000 proba diagnostiko baino gehiago bertan behera geratu dira. Aste osoan zehar joera mantenduz gero, kopuru horiek honako hauek izango dira, Martinezen datuen arabera: Lehen Hezkuntzako 26.000 kontsulta, Pediatriako 6.880 kontsulta, 1.422 kirurgia, espezialisten 25.552 kontsulta eta 15.390 proba diagnostiko.

Martinezek azpimarratu du lan-mobilizazio legitimoa dela, baina ohartarazi du konponbidea topatu beharra dagoela, premiaz, eta Osasun Ministerioari dei egin dio Estatutu Markoaren negoziazioa berpizteko, bazterketarik gabe. Sailburuaren arabera, elkarrizketarik ezak arriskuan jartzen ditu bai osasun-asistentzia eta Espainiako Osasun Sistemaren egonkortasun instituzionala.

Nola egin diezaioke muzin Ministerio batek greba betean Estatutu Markoa berritzeari, funtsezkoa dela jakinik?

Ministerioak erantzukizuna bere gain hartuko ez balu, Martinezek aurreratu du Euskadi prest legokeela autogobernua zabaltzeko eta eginkizun horiek Eusko Jaurlaritzak bere gain hartzeko. Horrela, araudia bete eta pazienteak artatzen dituztela bermatuko litzateke.

Sailburuak adierazi du egoerak kalte egin diela erabiltzaileei, kontsultak eta probak bertan behera utzi dituztelako, eta eskatu du Ministerioak konpromiso irmoa har dezala medikuen kolektiboaren esparru erregulatzailea sektoreko langileekin batera negioziatuta berritzeko.

Medikuak Osakidetza Osasuna Gizartea

