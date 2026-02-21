Gipuzkoa
Aparece un delfín muerto en la playa Itzurun de Zumaia

zumaia itzurun
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Izurde bat hil da Zumaiako Itzurun hondartzan
author image

EITB

Última actualización

Varias personas que paseaban por la playa a primera hora de la mañana han alertado del cetáceo varado en la arena. El delfín, de unos dos metros de longitud, podría llevar varios días muerto y el fuerte oleaje registrado durante los últimos días ha hecho que el cadáver apareciera en la orilla.

Zumaia Gipuzkoa Animales Sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

