Gipuzkoa
Izurde bat hilda agertu da Zumaiako Itzurun hondartzan

18:00 - 20:00
EITB

Goizean goiz hondartzan paseatzen ari ziren lagun batzuek eman dute abisua. Dirudienez, egunak zeramatzan hilda bi metro luze inguru zituen izurdea, eta azken egunetako itsaso zakarrak eraman du hondartzaraino.

Zumaia Gipuzkoa

