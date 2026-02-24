Será noticia: Celebración de Copa en Vitoria-Gasteiz, cuatro años de guerra en Ucrania y desclasificación de documentos del 23F

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 24 de febrero de 2026:

- Celebración de Copa en Vitoria-Gasteiz: Kosner Baskonia ofrecerá el trofeo a la afición en un acto que se prevé multitudinario, en la plaza de la Virgen Blanca, epicentro de las celebraciones. EITB se volcará con la celebración del título de Copa del Kosner Baskonia y ofrecerá en directo la recepción institucional desde la plaza de la Virgen Blanca. La retransmisión arrancará a las 18:45 horas en ETB1 y ETB2, así como en ETB ON y kirolakeitb.eus, con un amplio despliegue de medios para cubrir el ambiente y el acto central.

- Cuatro años de guerra en Ucrania: Con motivo de ese aniversario, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto reunirse para tratar la situación en Ucrania, en una sesión en la que se espera que los Estados miembros expongan sus posiciones sobre la evolución del conflicto y la situación humanitaria sobre el terreno. Según cifras verificadas por la Misión de Supervisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU), desde el 24 de febrero de 2022 han muerto más de 15 000 civiles, entre ellos 766 niños y niñas, y más de 41 000 han resultado heridos, incluidos 2540 menores.

- Desclasificación de documentos del 23F: Una vez que el Consejo de Ministros de hoy apruebe esta decisión, anunciada ayer por Pedro Sánchez, la desclasificación de los documentos se hará efectiva mañana, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de ese momento, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa.