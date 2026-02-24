PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Celebración de Copa en Vitoria-Gasteiz, cuatro años de guerra en Ucrania y desclasificación de documentos del 23F

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
(Foto de ARCHIVO) Aficionados durante la final de la Copa de S.M. el Rey de baloncesto, en el Roig Arena, a 22 de febrero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). En la final se enfrentan el Real Madrid y el Baskonia tras ganar en las semifinales a Valencia Basket y Barça, respectivamente. La Copa del Rey 2026 será su primera final copera directa en el formato actual; en otras ediciones se han cruzado sobre todo en cuartos o semifinales, pero no en el partido decisivo. Jorge Gil / Europa Press 22 FEBRERO 2026;REY;ACB;FINAL;COPA DEL REY;BALONCESTO;2026;VALENCIA;ROIG ARENA 22/2/2026
Aficionados del Kosner Baskonia. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Kopako ospakizunak Gasteizen, lau urteko gerra Ukrainan eta O23ko agirien desklasifikazioa
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 24 de febrero de 2026:

- Celebración de Copa en Vitoria-Gasteiz: Kosner Baskonia ofrecerá el trofeo a la afición en un acto que se prevé multitudinario, en la plaza de la Virgen Blanca, epicentro de las celebraciones. EITB se volcará con la celebración del título de Copa del Kosner Baskonia y ofrecerá en directo la recepción institucional desde la plaza de la Virgen Blanca. La retransmisión arrancará a las 18:45 horas en ETB1 y ETB2, así como en ETB ON y kirolakeitb.eus, con un amplio despliegue de medios para cubrir el ambiente y el acto central.

- Cuatro años de guerra en Ucrania: Con motivo de ese aniversario, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto reunirse para tratar la situación en Ucrania, en una sesión en la que se espera que los Estados miembros expongan sus posiciones sobre la evolución del conflicto y la situación humanitaria sobre el terreno. Según cifras verificadas por la Misión de Supervisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU), desde el 24 de febrero de 2022 han muerto más de 15 000 civiles, entre ellos 766 niños y niñas, y más de 41 000 han resultado heridos, incluidos 2540 menores. 

- Desclasificación de documentos del 23F: Una vez que el Consejo de Ministros de hoy apruebe esta decisión, anunciada ayer por Pedro Sánchez, la desclasificación de los documentos se hará efectiva mañana, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de ese momento, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa.

Vitoria-Gasteiz Guerra Rusia - Ucrania Guerra en Ucrania Gobierno de España Sociedad

