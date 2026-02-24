Albiste izango dira: Kopako ospakizunak Gasteizen, lau urteko gerra Ukrainan eta O23ko agirien desklasifikazioa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko otsailaren 24an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Kopako ospakizuna Gasteizen: Kosner Baskoniak zaleei eskainiko die titulua ekitaldi jendetsu batean. Andre Maria Zuriaren plaza izango da ospakizunen epizentroa. EiTBk Kosner Baskonia Kopako titulua ospatuko du eta harrera instituzionala eskainiko du zuzenean Andre Maria Zuriaren plazatik. Emanaldia 18:45ean hasiko da ETB1en eta ETB2n, baita ETB ONn eta kirolakeitb.eus webgunean ere, giroa eta ekitaldi nagusia estaltzeko baliabide askorekin .
- Lau urteko gerra Ukrainan: NBEko Segurtasun Kontseilua Ukrainako egoera aztertzeko bilduko da, eta bilera horretan estatu kideek gatazkaren bilakaerari eta tokian tokiko egoera humanitarioari buruz dituzten jarrerak azaltzea espero da. Nazio Batuen Erakundeak Ukrainan duen Giza Eskubideen Ikuskapen Misioak egiaztatutako zifren arabera, 2022ko otsailaren 24tik 15.000 zibil baino gehiago hil dira, horien artean 766 haur, eta 41.000 zauritu baino gehiago, 2.540 adingabe barne.
- Azaroaren 23ko dokumentuen desklasifikazioa: Ministroen Kontseiluak gaurko bileran onartuko du dokumentuei sekretua kentzeko erabakia, eta neurria biharamunean sartuko da indarrean Espainiako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denean. Beraz, asteazkenetik aurrera herritarren eskura egongo dira, Moncloaren webgunean, 45 urtez sekretupean izan diren dokumentuak.
Zure interesekoa izan daiteke
Tuterako Ospitaleko mediku egoiliar batek salatu du lankide batek sexu-erasoa egin diola
Azaldu du Larrialdialdietako zerbitzuan guardian zeudela gertatu zela erasoa, eta Osasun zentroak kasua artxibatu egin zuela, "probarik ez" zegoela argudiatuta.
Aita-semeak atxilotu dituzte Berriozarren kafetegi batean lapurreta egiteagatik
Lapurreta ikusi zuen lekuko baten abisuaren ondoren hasi zen polizia operatiboa. Horretaz gain, lapurrak ihes egiten zuten unea grabatu zuen bere telefono mugikorrarekin. Material grafiko hori funtsezkoa izan zen ikerketa aurrera eramateko.
Arabako ikasle nerabeen % 47,3k online pornografia kontsumitu dute noizbait
Gasteizko Udalak, Vital Fundazioak eta Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) PSIDES ikerketa-taldeak Arabako adingabeen online pornografiaren kontsumoari buruz egindako lan batek agerian utzi duenez, Arabako adingabeek pornografiarekin lehen harremana 12 urterekin izaten dute.
Gizon bat hil da Berriobeitiko rokodromo batean, lan-istripuz
51 urteko gizona altuera handitik erori da instalazio horietan lanean ari zela.
Egoera bere onera itzuli da N-1 errepidean Andoainen, Irunerako noranzkoan, istripu baten eta auto-ilara luzeen ondoren
10:00 inguruan istripua izan da kamioi baten, autobus baten eta hiru autoren artean, eta, zauriturik izan ez bada ere, errepidea erabat itxi behar izan dute eta auto-ilara luzeak sortu dira, 6 kilometrorainokoak.
Etxebarri erretegia, Macarfi gidako 'Top of the Tops' zerrendan
Gainera, Azurmendi eta Molino de Urdaniz Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako jatetxe onenak izendatu dituzte. Gainera, urteko bigarren irekiera onenaren aitortza eman diote Itzuli jatetxeari.
Mancisidor: "Erakundearen hizkuntza politikak orain arteko estandar altuei eutsiko die"
"Hori da orain arte izan dudan konpromiso irmoa, eta aurrerantzean ere horri eustea espero dut", nabarmendu du Mikel Mancisidor Ararteko berriak, Eider Hurtadok Radio Euskadin egindako lehen elkarrizketan.
Kosner Baskoniaren ospakizunak, zuzenean, EITBn
Kopako txapeldunari Andre Maria Zuriaren plazan egingo zaion harrera zuzenean jarraitu ahal izango da ETB1en, ETB2n eta ETB On plataforman, 18:45etik aurrera.
26 urteko kartzela-zigorra ezarri diote Donostian hiru adingaberi sexu-erasoak egin zizkien masajistari
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak atzera bota du auzipetuak jarritako helegitea, eta berretsi egin du Gipuzkoako Auzitegiaren epaia. 17 urteko zaintzapeko askatasuna ere ezarri zion horrek, espetxe-zigorra bete eta biktimei 40.000 euroko kalte-ordaina ordaindu ondoren.