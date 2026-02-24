TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: Kopako ospakizunak Gasteizen, lau urteko gerra Ukrainan eta O23ko agirien desklasifikazioa

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

(Foto de ARCHIVO) Aficionados durante la final de la Copa de S.M. el Rey de baloncesto, en el Roig Arena, a 22 de febrero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). En la final se enfrentan el Real Madrid y el Baskonia tras ganar en las semifinales a Valencia Basket y Barça, respectivamente. La Copa del Rey 2026 será su primera final copera directa en el formato actual; en otras ediciones se han cruzado sobre todo en cuartos o semifinales, pero no en el partido decisivo. Jorge Gil / Europa Press 22 FEBRERO 2026;REY;ACB;FINAL;COPA DEL REY;BALONCESTO;2026;VALENCIA;ROIG ARENA 22/2/2026
Kosner Baskoniako zaleak. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko otsailaren 24an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Kopako ospakizuna Gasteizen: Kosner Baskoniak zaleei eskainiko die titulua ekitaldi jendetsu batean. Andre Maria Zuriaren plaza izango da ospakizunen epizentroa. EiTBk Kosner Baskonia Kopako titulua ospatuko du eta harrera instituzionala eskainiko du zuzenean Andre Maria Zuriaren plazatik. Emanaldia 18:45ean hasiko da ETB1en eta ETB2n, baita ETB ONn eta kirolakeitb.eus webgunean ere, giroa eta ekitaldi nagusia estaltzeko baliabide askorekin .

- Lau urteko gerra Ukrainan:  NBEko Segurtasun Kontseilua Ukrainako egoera aztertzeko bilduko da, eta bilera horretan estatu kideek gatazkaren bilakaerari eta tokian tokiko egoera humanitarioari buruz dituzten jarrerak azaltzea espero da. Nazio Batuen Erakundeak Ukrainan duen Giza Eskubideen Ikuskapen Misioak egiaztatutako zifren arabera, 2022ko otsailaren 24tik 15.000 zibil baino gehiago hil dira, horien artean 766 haur, eta 41.000 zauritu baino gehiago, 2.540 adingabe barne.

- Azaroaren 23ko dokumentuen desklasifikazioa: Ministroen Kontseiluak gaurko bileran onartuko du dokumentuei sekretua kentzeko erabakia, eta neurria biharamunean sartuko da indarrean Espainiako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denean. Beraz, asteazkenetik aurrera herritarren eskura egongo dira, Moncloaren webgunean, 45 urtez sekretupean izan diren dokumentuak. 

Gasteiz Errusia-Ukraina gerra Ukrainako gerra Espainiako gobernua Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X