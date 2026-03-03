Monseñor Juan Carlos Elizalde ha recordado a cada uno de los cinco asesinados por la Policía el 3 de marzo de 1976 en la homilía de la misa celebrada con motivo del 50 aniversario. El máximo representante de la Iglesia en Álava ha afirmado que con esa misa “renovamos nuestra cercanía y nuestra oración por las víctimas y por todos los que quedaron marcados por aquellos hechos.