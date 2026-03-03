Martxoak 3
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gasteizko gotzaina: "Ez genuke inoiz gertatu behar ez zena gogoratzen ibili behar"

Juan Carlos Elizalde Gasteizko gotzaina
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Juan Carlos Elizaldek 1976ko martxoaren 3an Poliziak eraildako bost lagunetako bakoitza gogoratu du, 50. urteurrenaren harira ospatutako mezaren homilian.  Arabako Elizaren ordezkari nagusiak adierazi duenez, "gure hurbiltasuna eta otoitza berritzen dugu biktimen alde eta gertaera horiek markatutako guztien alde".

Martxoak 3 Gasteiz Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X