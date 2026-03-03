Martín Villa sostiene que los hechos de Vitoria "se tenían que haber cortado antes"

La serie documental sonora “3 de marzo. Memoria contra el olvido”, impulsada por Radio Vitoria en el 50 aniversario de los sucesos del 3 de marzo de 1976, recoge el testimonio de Rodolfo Martín Villa, quien en aquel momento era ministro de Relaciones Sindicales.

En su intervención, Martín Villa asegura que la situación en la capital alavesa en aquellos días “no era de paz y de libertad” y sostiene que los acontecimientos “se tenían que haber cortado antes”. A su juicio, la ciudad no podía estar “ni en manos de la policía, ni muchísimo menos”, pero tampoco “en manos de los promotores del movimiento que se había producido”.

Preguntado por quién dio la orden de la actuación policial, responde de forma tajante: “Le voy a dar una contestación que puede ser una boutade… ‘yo no’. Punto”. El exministro considera que en aquellas jornadas hubo “una ausencia absoluta del ejercicio de la autoridad” y apunta a la falta de liderazgo institucional. Según explica, el gobernador civil era nuevo en el cargo y carecía de experiencia, y otros responsables políticos no ejercían plenamente sus funciones.

Sobre si faltó “mano dura”, afirma que lo que faltó fue “la mano que debe tener una autoridad”, ya fuera el gobernador civil, el comisario o el responsable de la entonces Policía Armada (hoy Policía Nacional), y defiende que quien ostenta esa responsabilidad “no puede estar como si no pasara nada, de brazos cruzados”.

En relación con una posible petición de perdón a los familiares de las víctimas, señala que en su libro escribió sobre lo que entendió que había ocurrido y habló de “pecados difícilmente perdonables”, aunque evita calificarlo expresamente como una disculpa formal. También reconoce que no haber acudido a la comisión parlamentaria cuando fue requerido le dejó “una espinita clavada”, y reflexiona que en política “pueden ser más graves las omisiones” que los actos.

Martín Villa subraya que cada persona tiene “su propia memoria” de los hechos y defiende la suya como “honesta”, aunque admite que no puede coincidir con la de los familiares de las víctimas. “No hay secretos, lo que está claro es que yo no me he guardado nada”, concluye en el documental.