Martin Villaren ustez, Gasteizko gertaerak "lehenago moztu behar ziren"

Orduko Harreman Sindikalen ministroak Radio Vitoriak Gasteizko sarraskiaren 50. urteurrenaren harira ekoitzitako "Gasteiz, martxoak 3. Oroimenaren indarra" soinu-dokumentalean egin ditu adierazpen horiek.

Radio Vitoriak 1976ko martxoaren 3ko gertakarien 50. urteurrenaren harira egindako "Gasteiz, martxoak 3. Oroimenaren indarra" soinu-dokumentalak Rodolfo Martin Villaren testigantza jasotzen du. Garai hartan Harreman Sindikaletako ministro zen.

Elkarrizketan, Martin Villak azpimarratu du Arabako hiriburuko egoera ez zela "baketsua eta askatasunik ez" zegoela, eta gaineratu du gertakariak "lehenago moztu behar zirela". Bere ustez, hiria ezin zen egon "ez poliziaren esku, ez noski", baina ezta "mugimenduaren sustatzaileen esku ere".

Poliziaren jokabidea nork agindu zuen galdetu diotenean, argi eta garbi erantzun du: "Boutade bat izan daiteke, baina horrela erantzungo dizut... "nik ez". Kito". Ministro ohiaren ustez, egun haietan "autoritatea erabiltzeari erabat uko egin zitzaion", eta erakundeen lidergorik eza aipatu du. Azaldu duenez, gobernadore zibila berria zen karguan eta ez zuen esperientziarik, eta beste arduradun politiko batzuek ez zituzten beren eginkizunak erabat betetzen.

"Esku gogorra" falta izan ote zen galdetuta, esan du falta izan zena "autoritate batek izan behar duen eskua" izan zela, gobernadore zibila, komisarioa edo orduko Polizia Armatuaren arduraduna (gaur egun Polizia Nazionala), eta erantzukizun hori duenak "ezin duela ezer gertatuko ez balitz bezala egon, besoak gurutzatuta".

Biktimen senitartekoei barkamena eskatzeko aukerari dagokionez, adierazi du bere liburuan idatzi zuela gertatu zenari buruz eta "nekez barkatzeko moduko bekatuez" hitz egin zuela, baina ez du espreski barkamena aipatu. Era berean, aitortu du Legebiltzarreko batzordera joan ez izanak "arantzatxo bat iltzatuta" utzi ziola, eta gaineratu du, politikan, ekintza baino "larriagoa" izan daitekeela ekintza-eza.

Martin Villak azpimarratu du pertsona bakoitzak "bere memoria" duela gertaeren inguruan, eta berea "zintzoa" dela, nahiz eta onartzen duen ezin duela bat egin biktimen senitartekoek dutenarekin. "Ez dago sekreturik, argi dagoena da nik ez dudala ezer gorde", ondorioztatu du dokumentalean.

