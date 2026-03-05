El PP ha decidido abandonar la mesa del pacto contra la segregación escolar en Euskadi al considerar que este espacio “no aporta nada al sistema educativo” ni tiene un impacto real en las políticas educativas.

La iniciativa Eskola Bikaina Denontzat, impulsada el pasado año por el Departamento de Educación que dirige Begoña Pedrosa, busca reducir la segregación escolar y reforzar la equidad e inclusión en el sistema educativo vasco. Sin embargo, el foro ya había perdido a varios participantes, como los sindicatos Steilas, ELA y LAB, y recientemente también a la federación de familias de la escuela pública vasca Ehige.

La portavoz del PP en Educación en el Parlamento Vasco, Muriel Larrea, ha criticado que la mesa se limita a presentar decisiones ya tomadas por el Gobierno y que su calendario está “muy politizado”. Además, ha reclamado analizar en profundidad las causas de los resultados educativos en Euskadi, tras "situarse la comunidad en posiciones bajas en el informe PISA y en la última evaluación diagnóstica".