Hezkuntza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eskola-segregazioaren aurkako mahaia utzi du EAEko PPk

Popularren ustez, foroak “ez du ekarpenik egiten”, eta foroa jada hartutako erabakien berri emateko erabiltzea leporatu diote Hezkuntza Sailari.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

PPk Euskadiko eskola-segregazioaren aurkako itunaren mahaia uztea erabaki du, espazio horrek "hezkuntza-sistemari ekarpenik egiten ez diola" eta hezkuntza-politiketan benetako eraginik ez duela iritzita.

Begoña Pedrosak zuzentzen duen Hezkuntza Sailak bultzatutako Eskola Bikaina Denontzat ekimenak eskola-segregazioa murriztea eta euskal hezkuntza-sisteman ekitatea eta inklusioa indartzea du helburu. Hala ere, foroak hainbat parte-hartzaile galdu ditu, hala nola Steilas, ELA eta LAB sindikatuak, eta berriki baita Ehige euskal eskola publikoko familien federazioa ere.

Muriel Larrea PPk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak kritikatu du mahaia Jaurlaritzak hartutako erabakiak aurkeztera mugatzen dela, eta egutegia "oso politizatuta" dagoela. Gainera, Euskadiko hezkuntza emaitzen arrazoiak sakon aztertzea eskatu du, "PISA txostenean eta azken ebaluazio diagnostikoan erkidegoa maila baxuan kokatu ostean".

Hezkuntza Euskadiko Alderdi Popularra Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X