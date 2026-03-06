El Ayuntamiento de Santander expedienta al policía local que "no hizo su trabajo" ante el aviso sobre la pasarela
Tras el colapso de la pasarela costera de El Bocal de Santander el pasado martes, murieron seis personas, entre ellas tres vascos, y una mujer de Elvillar (Álava) continúa ingresada en la UCI.
El Ayuntamiento de Santander incoará expediente informativo y sancionador al agente de la Policía Local que "no hizo su trabajo" al ser avisado por el 112 del mal estado de la pasarela de El Bocal el día antes del accidente de Santander que ha causado la muerte de seis jóvenes, entre ellas dos jóvenes de Barakaldo y una de Balmaseda, por el colapso de este puente.
Así lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha reconocido que la cadena de respuesta de la Policía Local "falló".
El Servicio de Emergencias 112 recibió la llamada de una persona que alertó del mal estado de la pasarela de El Bocal el día antes de ocurrir el accidente y seguidamente dio aviso a la Policía Local de Santander.
En concreto, avisó de que el puente de madera estaba roto y que si pasaba alguien se podía caer. Acto seguido, la gestora de sala del Centro de Atención a Emergencias habría llamada a la Policía para trasladar el mensaje.
Sin embargo, la pasarela colapsó al día siguiente, el martes, cuando el grupo de siete estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja de Heras, realizaban una ruta por la zona.
Tras el hundimiento, los jóvenes cayeron a una zona de rocas y solo sobrevivió una de ellas, una mujer de Elvillar (Álava) que se encuentra en la UCI del Hospital Valdecilla.
