Cifras que hablan: el machismo que persiste en Euskal Herria
En Euskadi y Navarra el machismo sigue siendo un problema del presente, una realidad estructural que se expresa en salarios más bajos, violencia persistente y nuevas formas de agresión digital.
El machismo y la violencia hacia las mujeres no es un fenómeno aislado ni excepcional, sino estructural, y, este 8 de marzo, las cifras vuelven a recordarlo. Porque mientras las calles vuelven a llenarse de pancartas de color morado y reivindicaciones, los juzgados siguen recibiendo a mujeres, mujeres que han decidido romper el silencio, aunque la violencia persista.
La violencia machista contra las mujeres afecta de un modo desproporcionado a las mujeres, pero permanece oculta en gran parte, ya que solo el 15 % lo denuncia, mientras el 80 % lo cuenta a sus amistades, o familiares, según datos de Emakunde, Instituto de la Mujer.
MACHISMO QUE MATA
En 2025, ocho mujeres fueron asesinadas por violencia machista en Hego Euskal Herria: siete en Euskadi y una en Navarra. Pero los asesinatos son solo la punta del iceberg. Detrás de esas ocho víctimas mortales, miles de mujeres denunciaron violencia machista durante 2025.
Cabe destacar el peso creciente de las mujeres jóvenes entre las víctimas de violencia machista, la mayoría ejercida por la pareja o expareja, que recurren al servicio de atención telefónica y acompañamiento al colectivo, a través del número 900 840 111.
MACHISMO QUE EMPOBRECE
Pero la violencia contra las mujeres también adopta formas menos visibles: la discriminación salarial y la precarización laboral forman parte de una violencia estructural que atraviesa la sociedad.
Un estudio de 2025 de Emakunde señala que las mujeres ganaban un 16,27 % menos que los hombres en la Comunidad Autónoma Vasca y un 18,54 % menos en la Comunidad Foral de Navarra.
Estos datos reflejan que, aunque se ha reducido respecto a años anteriores, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres sigue siendo significativa, al igual que los puestos de alta dirección, que aunque la presencia femenina haya aumentado, siguen ocupados mayoritariamente por hombres.
Además, las mujeres continúan asumiendo la mayor parte de las tareas de cuidado, lo que limita su participación en el mercado laboral y dificulta que compitan en igualdad de condiciones con los hombres.
En este contexto, las mujeres en Euskadi dedican entre 0,8 y 2,2 horas más al día que los hombres al cuidado de los hijos menores y, por ejemplo, en el tramo de edad entre los 25 y 34 años, ellas destinan a estas tareas 6,1 horas diarias frente a las 3,9 horas de ellos.
MACHISMO QUE SE NORMALIZA
La lucha por la igualdad en Euskal Herria ha avanzado, pero el micromachismo sigue apareciendo en todos los ámbitos de nuestro día a día. “Pareces un marimacho, no saltes así”; “Te ayudo a hacer la cena”. Son gestos cotidianos que se escuchan en casa, entre amigos, en el lugar de trabajo. Pero son los que alimentan la desigualdad.
Las redes sociales también se han convertido en un nuevo escenario de violencia machista. El ciberacoso y, más concretamente, el acoso sexual en redes afecta a una de cada cinco mujeres en la Comunidad Autónoma Vasca (el 20,3 %, frente al 9,2 % de los hombres), principalmente a las de entre 20 y 29 años.
Las cifras hablan. El machismo sigue siendo un problema del presente, una realidad estructural que se expresa en salarios más bajos, violencia persistente y nuevas formas de agresión digital.
Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.
El feminismo y el color morado volverán a tomar las calles este domingo
Este año hay tres convocatorias diferentes. Como viene siendo habitual, el movimiento feminista ha convocado manifestaciones en cinco capitales de Euskal Herria. Por otra parte, la nueva coordinadora de feministas abolicionistas celebrará varias marchas en la CAV y Navarra. Además, la organización socialista Itaia ha realizado su propio llamamiento.
