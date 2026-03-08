Cifras que hablan: el machismo que persiste en Euskal Herria

Estos datos reflejan que, aunque se ha reducido respecto a años anteriores, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres sigue siendo significativa, al igual que los puestos de alta dirección, que aunque la presencia femenina haya aumentado, siguen ocupados mayoritariamente por hombres.

Además, las mujeres continúan asumiendo la mayor parte de las tareas de cuidado, lo que limita su participación en el mercado laboral y dificulta que compitan en igualdad de condiciones con los hombres.

En este contexto, las mujeres en Euskadi dedican entre 0,8 y 2,2 horas más al día que los hombres al cuidado de los hijos menores y, por ejemplo, en el tramo de edad entre los 25 y 34 años, ellas destinan a estas tareas 6,1 horas diarias frente a las 3,9 horas de ellos.