La jueza cita a la policía local y al 112 por el aviso sobre la pasarela de Santander

Les tomará declaración el 27 de marzo, y ha pedido al Ayuntamiento y a Costas documentación sobre la senda de la que forma parte ese paso.
SANTANDER, 04/03/2026.- Las labores para tratar de encontrar a la persona desaparecida tras el colapso de una pasarela costera de Santander, que ha provocado cinco jóvenes fallecidos, continúan desde las 8:00 horas, según ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria. EFE/Pedro Puente Hoyos
Pasarela siniestrada en Santander. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Epaileak udaltzainei eta 112ri deitu die Santanderreko pasabideari buruzko abisuagatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La jueza que instruye la causa de la muerte de seis jóvenes en Santander, tras romperse una pasarela costera, ha citado a declarar a las personas del Servicio de Emergencias del 112 y de la Policía Local que recibieron el aviso sobre el estado de la infraestructura.

Según informa en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la juez ha pedido al Ayuntamiento y a Costas documentación sobre la senda de la que forma parte ese paso.

La titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que estaba de guardia el 3 de marzo cuando se produjo el siniestro, ha fijado el 27 de marzo para tomar declaración a las personas que ha citado.

