Epaileak udaltzainak eta 112ko langileak deitu ditu deklaratzera Santanderko pasabideko ezbeharragatik

Martxoaren 27an hartuko die deklarazioa, eta pasabide hori barne hartzen duen ibilbideari buruzko dokumentazioa eskatu die Udalari eta Kosten Agintaritzari.

SANTANDER, 04/03/2026.- Las labores para tratar de encontrar a la persona desaparecida tras el colapso de una pasarela costera de Santander, que ha provocado cinco jóvenes fallecidos, continúan desde las 8:00 horas, según ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria. EFE/Pedro Puente Hoyos

Santanderko pasabide horretan izan zen istripua. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Santanderren kostako pasabide bat apurtu ostean hil ziren sei gazteen kasua ikertzen ari den epaileak Udaltzaingoaren eta 112 larrialdi zerbitzuko langileak deitu ditu deklaratzera.

Kantabriako Justizia Auzitegi Nagusiak ohar bidez jakinarazi duenez, epaileak pasabide hori barne hartzen duen ibilbideari buruzko dokumentazioa ere eskatu die Udalari eta Kosten Agintaritzari.

Ezbeharra gertatu zenean, martxoaren 3an, guardian zegoen epaileak martxoaren 27rako jarri du hitzordua Udaltzaingoaren eta 112ko langileei deklarazioa hartzeko.

Santanderko Udalak espedientea ireki dio pasabideari buruzko abisuaren aurrean "bere lana egin ez zuen" udaltzainari
Hiru euskal herritar, Santanderreko istripuaren biktimen artean
Kantabria Gizartea

