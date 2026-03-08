Epaileak udaltzainak eta 112ko langileak deitu ditu deklaratzera Santanderko pasabideko ezbeharragatik
Martxoaren 27an hartuko die deklarazioa, eta pasabide hori barne hartzen duen ibilbideari buruzko dokumentazioa eskatu die Udalari eta Kosten Agintaritzari.
Santanderren kostako pasabide bat apurtu ostean hil ziren sei gazteen kasua ikertzen ari den epaileak Udaltzaingoaren eta 112 larrialdi zerbitzuko langileak deitu ditu deklaratzera.
Kantabriako Justizia Auzitegi Nagusiak ohar bidez jakinarazi duenez, epaileak pasabide hori barne hartzen duen ibilbideari buruzko dokumentazioa ere eskatu die Udalari eta Kosten Agintaritzari.
Ezbeharra gertatu zenean, martxoaren 3an, guardian zegoen epaileak martxoaren 27rako jarri du hitzordua Udaltzaingoaren eta 112ko langileei deklarazioa hartzeko.
Feministek kaleak hartu dituzte "beste mundu bat" posible dela aldarrikatzeko
Manifestazio jendetsuak egiten ari dira milaka pertsona Euskal Herriko hiriburu eta herrietan. Berdintasuna erreibindikatu, indarkeria matxista eta patriarkatua salatu, eta Emakumeen Nazioarteko Eguna ospatzeko eguna da gaurkoa.
Astelehen honetan hasiko da Ekain Perrinori egin zioten eraso homofoboaren epaiketa
2021ean parke batean egindako erasoan, orduan 23 urte zituen gaztea konorterik gabe utzi arte jipoitu zuten, irainen artean.
Hainbat lagunek botilak jaurti dizkiete ertzainei Athletic-Bartzelona partidaren ostean
Istiluak 23:00ak aldera jazo ziren, San Mames estadioaren inguruan. Ez zen inor zauritu. Ertzaintzak ez du oraingoz atxiloketarik egin.
Berdintasunari merezi duen espazioa emateko deia egin du Jaurlaritzak
Eusko Jaurlaritzak adierazpena egin du Emakumeen Nazioarteko Eguna dela eta. "Eman tokia berdintasunari" kanpainarekin aldarrikatu du berdintasunean aurrera egiteak berarekin dakarrela aurrera egitea eskubideetan, askatasunean, ongizatean, errespetuan eta pertsona guztientzako aukera-berdintasunean.
Feminismoak kaleak hartuko ditu gaur
Hiru manifestazio deialdi izango dira aurten martxoaren 8an. Batetik, ohi bezala, Euskal Herriko Mugimendu Feministak 5 hiriburutan eta dozenaka herritan eguerdirako egin duena. Bestetik, Itaia antolakunde sozialistak 6 hiriburutan eta 21 udalerritan deitutakoak. Azkenik, talde abolizionista sortu berriek EAEn eta Nafarroan deialdi propioa egin dute. Martxa guztiak noiz eta non abiatuko diren bildu dizuegu.
Zifrek argi erakusten dute: Euskal Herrian matxismoak ez du etenik
Berdintasuna ez da oraindik errealitate bat. Emakumeek soldata baxuagoak dituzte, zaintza lanen zama handiagoa hartzen dute, eta indarkeria matxistaren mehatxupean bizi dira, baita eremu digitalean ere.
Konpondu dute Bilboko metroan atzerapen handiak eragin dituen matxura
17:00ak jota itzuli da bere onera metroen zirkulazioa. Arazoa 11:30ean sortu da, eta itxaronaldi luzeak izan dira hainbat geltokitan ordu luzez.
Espainiako Gobernuaren Nafarroako ordezkariaren dimisioa eskatu dute zale gorritxoek manifestazio batean
Sadar Bizirik elkarteak deituta, protesta egin dute ehunka lagunek Iruñean. Osasunak duela bi aste Real Madrilen aurka jokatutako partida amaitu ostean Espainiako Poliziak erabilitako indarkeria salatu dute, eta Alicia Echeverriari erantzukizunak bere gain hartzeko eskatu diote. "Ezin dugu normalizatu etxean bertan amorruz eta bortizkeriaz gu jipoitzea", nabarmendu dute.
Behin egoerak hobera eginda, garbiketa lanei ekin diete inguru kaltetuenetan
Mungialdean egin du euri gehien, eta zenbait garaje eta errepide hartu ditu urak bertan, Derion, Bakion eta Getxon bezalaxe. Errepideetan ere gorabehera ugari izan dira.