CC. OO. Euskadi denuncia "teorías conspirativas" sobre la política lingüística y "señalamiento" de quienes defienden los derechos laborales

CC. OO. Euskadi ha denunciado que se pretendan "crear teorías conspirativas" en torno a la política lingüística y también el "señalamiento y amedrentamiento" de quienes, a su juicio, defienden los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras, "ya sea desde el sindicato o desde plataformas ciudadanas".

En un comunicado, ha asegurado que es "sintomático" que se pretenda señalar, incluso desde entidades públicas, precisamente, "a quienes están dedicando su tiempo y recursos a que se cumpla la legalidad vigente".

En opinión del sindicato, hay quien quiere hacer pasar por una supuesta "ofensiva judicial inexistente" el mero hecho de llevar a los tribunales "el incumplimiento flagrante y sistemático en las ofertas públicas de empleo de las actuales normas, ya vigentes, respecto a los perfiles lingüísticos".

El sindicato ha manifestado que, en el caso de la OPE del Ayuntamiento de Errenteria, siendo el índice de obligado cumplimiento del 53 %, —es decir el número de plazas que deben salir perfiladas atendiendo a la realidad sociolingüística—, se sacan a OPE perfiladas el 100 % de las plazas y con un nivel C1 (EGA), "muy por encima de lo establecido legalmente".

La central sindical ha manifestado que, en lugar de ver cada una de las sentencias de OPE y perfiles lingüísticos como "una constatación del incumplimiento por parte de las Administraciones Vascas de las leyes aprobadas por el propio Parlamento Vasco", se lanzan "teorías conspirativas" para justificar la expulsión de una parte de la ciudadanía del empleo público y "señalar y amedrentar a quienes defienden los derechos de trabajadoras y trabajadores".