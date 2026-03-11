Hizkuntza politikari buruzko "konspirazio teoriak" sortu nahi izatea eta lan eskubideak defendatzen dituztenak "seinalatzea" salatu du CCOO Euskadik
Sindikatuak zabaldutako ohar baten arabera, zenbaitek "existitzen ez den oldarraldi judizial" gisa aurkeztu nahi izan dituzte Lan Eskaintza Publikoetako hizkuntza eskakizunen aurka jarritako helegiteak.
Talde antolatu batek lan deialdi publikoetako hizkuntza eskakizunak epaitegietan salatzeko laguntza eskaintzen duela ezagutu berritan, "konspirazio teoriak" sortu nahi direla salatu du CCOO Euskadi sindikatuak. Horrez gain, lan eskubideak defendatzen dituztenak "seinalatzea" deitoratu du.
Sindikatuak ohar batean adierazi duenez, “sintomatikoa” da beren denbora eta baliabideak legedia aplikatu dadila eskatzen igarotzen dutenak seinalatzea.
Salatu duenez, zenbaitek “existitzen ez den erasoaldi judizial” gisa aurkeztu nahi izan dituzte Lan Eskaintza Publikoetako hizkuntza eskakizunen kontra aurkeztu diren helegiteak. CCOO Euskadiren arabera, helegite horien bitartez legea bete dadila eskatu dute soilik.
CCOO Euskadiren arabera, Errenteriako Udaleko lan eskaintza publikoan derrigorrez bete beharreko indizea % 53 izanik (errealitate soziolinguistikoaren arabera zehazten den plaza kopurua), eskainitako lanpostu guztietan C1 (EGA) maila eskatu da, “legez ezarritakoaren gainetik”.
Bestalde, CCOO Euskadiren esanetan, zenbaitek lan deialdi publikoen aurkako epaiak baliatzen dituzte “konspirazio teoriak” sortu eta biztanlearen zati bati enplegu publikorako sarbidea ukatzeko.
Miranda Ebroko sutea krimen matxista dela baieztatu du Marlaskak
Barne ministroak adierazi duenez, sutearen ustezko egilea eta horren bikotekide ohia, Dolores, 58 urtekoa, VioGen sisteman egon ziren, baina beste pertsona batzuekiko harremanengatik. Gizonezkoaren kasuan, 2007an egon zen erregistratua, eta emakumezkoaren kasuan, 2008an. Une honetan, ez zeuden aktibo VioGen-en.
Hiru emakume hil dira eta lau lagun zauritu, Miranda Ebron "nahita" eragindako sute batean
Agintariek baiztatu dutenez, bart 22:45 inguruan piztutako sutea "nahita" eragindakoa izan da; egileak poliza-etxean bere burua entregatu du eta atxilotu egin dute. Hildakoak 78, 58 eta 23 urteko hiru emakume dira.
Nafarroan sexu eraso bat egitea egotzita atxilotze agindua zuen gizon bat atxilotu dute Kolonbian
Atxilotua Kolonbiako Fiskaltza Nagusiaren esku utzi dute, estraditatu zain.
Atzo arratsaldetik agertu ez den 82 urteko arrantzale baten bila ari dira Mendexa inguruan, lurrean eta itsasoan
Lekeitioko bizilaguna lapak hartzera joan zen atzo arratsaldean eta ez zen etxera itzuli. Gauean bezala, goizetik ere bertan daude erreskate eta larrialdi taldeak.
Euskara Denontzat taldeak onartu du jendea bilatzen zutela euskara-eskakizunen aurkako helegiteak aurkez zitzaten
Argia aldizkariak CCOO sindikatua ere lotu du prozedurarekin, helburu zuena epaitegiek atzera botatzea deialdi publikoak, euskarazko eskakizunak gehigizkoak zirela argudiatuz. Euskara Denontzat taldea izango litzateke doako abokatua ordaintzen zuena eta aholkularitza eskaintzen ziona helegitea aurkezteko prest zegoenari.
Getxoko epaitegi batek Romoko haur-eskola bateko hainbat langileren aurkako eginbideak abiatu ditu, ustezko tratu txarrengatik
EITBk jakin ahal izan duenez, haurtzaindegiko lankide batek salatu zituen epaitegian. BBK Fundazioak kudeatzen duen zentroak familiei azaldu dienez, ikertutako langileak kaleratu egin zituzten.
Auto-ilara luzeak N-1 errepidean, Andoain parean, bi ibilgailuk izandako istripuaren ondorioz
Ezbeharraren eraginz, zazpi kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira Donostiarako noranzkoan.
Elkarretaratzea Gasteizen, igande gaueko eraso homofoboa gaitzesteko
Arabako Foru Aldundiaren tutoretzapean zeuden hiru gazte atxilotu dituzte, 16 eta 17 urteko bi gazte jipoitzeagatik eta iraintzeagatik. Gasteiztarrek babesa eta elkartasuna helarazi dizkiete biktimei, eta horrelako jarrerak arbuiatu dituzte.
Donostiako Udala "jai-gune" bat prestatzen ari da Kopako finalaren egunean zaleak bildu ahal izateko
Jon Insausti alkateak aurreratu duenez, "epizentro txuri-urdina" izango dena antolatzeko lanean ari dira, eta hainbat kokaleku aztertzen ari dira, baina erabaki guztiak Realarekin koordinatuta hartuko dira.