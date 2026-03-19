24. Korrika parte desde Atharratze, en ambiente festivo, para impulsar el euskera

La plaza de Atharratze (Zuberoa) se ha llenado de gente este jueves por la tarde con motivo del inicio de la 24ª edición de Korrika, inmersa en un gran ambiente desde el primer momento: música, irrintzis y gritos a favor del euskera han llenado el casco urbano. Además, al ser festivo en Hego Euskal Herria, miles de personas se han acercado hasta allí para apoyar esta iniciativa a favor del euskera.

Este año recorrerá Euskal Herria durante diez días, pueblo a pueblo, llevando el testigo de mano en mano. En cuanto a la etapa de hoy, la jornada ha comenzado en Atharratze y finalizará en Lekorne (Lapurdi). Asimismo, llegará a Maule sobre las 17:00 horas, y por la noche pasará por Donibane Garazi, inmersos en la magia de la noche.

El objetivo está claro: impulsar nuevamente el euskera y activar a la comunidad. Dentro de diez días, el domingo 29 de marzo, Korrika terminará en Bilbao, pero desde hoy mismo se perciben la emoción, los nervios y la emoción que se va a generar durante el recorrido.

Se puede ver en directo en la plataforma ETB ON, la nueva plataforma digital de televisión de EITB. El testigo del euskera ya está en las calles, y el grito que ha partido desde Atharratze recorrerá una vez más toda Euskal Herria.

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