Atharratzetik abiatu da 24. Korrika, festa giroan, pizkundearen akuilu izatea xede

AEK-ko kideek eta Zuberoako euskalgintzan erreferente den Oihana Larrandaburu Goñi atharraztarrak eman diote hasiera lasterketari. Euskal Irratiak sareko kideak izan dira lehenak lekukoa eramaten. Bilbon amaituko da, martxoaren 29an, igandez.

24. Korrika. EITB Mediaren bideo batetik hartutako irudia
Atharratzeko plazak (Zuberoa) jendez gainezka egin du ostegun arratsaldean, 24. Korrikaren hasiera ekitaldia dela eta. Giro aparta nagusitu da lehen unetik: musikak, irrintziek eta euskararen aldeko oihuek bete dute herrigunea. Gainera, Hego Euskal Herrian jaieguna izanik, milaka pertsona hurbildu dira bertara, ekimenari arnasa kolektiboa ematera.

Aurtengo ibilbideak hamar egunez zeharkatuko du Euskal Herria, herriz herri, lekukoa eskuz esku eramateko. Gaurko egunari dagokionez, Atharratzen hasi eta Lekornen (Lapurdi) amaituko da korrikaldia; tartean, Maulera iritsiko da arratsaldeko 17:00etan, eta gauean Donibane Garazitik igaroko da, gauaren magian murgilduta.

Helburua argi dago: euskararen aldeko aldarria berriro piztea eta komunitatea aktibatzea. Hamar egun barru, martxoaren 29an, igandez, Bilbon amaituko da 24. Korrika, baina gaurtik bertatik sumatzen da bidean sortuko den zirrara, urduritasuna eta emozioa.

Ibilbide osoa zuzenean ikusteko aukera dago ETB ON plataforman, EITBren telebista plataforma digital berrian. Euskararen lekukoa martxan da jada, eta Atharratzetik abiatu den oihuak Euskal Herri osoa zeharkatuko du beste behin.

Euskara Korrika 2026 Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Iparralde Gizartea

ELAk adierazi du CCOOko kide batzuek euskaldunen hizkuntza eskubideen aurkako kanpaina abiatu dutela

ELAk  adierazi du bat datorrela AEKrekin, Korrikaren antolatzailearekin, eta babestu egin du CCOOren zuzendaritza lasterketatik baztertzeko erabakia. ELA sindikatuak “euskararen aurka antolatutako kanpaina” baten parte izatea leporatu die CCOOko kide batzuei, eta, zentzu horretan, erabat "koherentea" iruditzen zaio Korrikan parte ez hartzen ez uzteko erabakia hartu izana.

CCOO Korrikatik kanpo geratu da, AEK-k erabaki baitu sindikatuak ez duela lekukoa eramango, "euskararen aurkako jarrerak sustatzen" dituelakoan

Ohar baten bidez, AEK-k argitu duenez, AEKren Nazio Kontseilua CCOO Euskadiko ordezkariekin bildu zen astelehenean, eta Argia aldizkariak argitaratutako informazioari "sinesgarritasun osoa" emanda, CCOOko kideei jakinarazi zieten "bateraezinak" zirela "euskararen aurkako jardunbide horiek sustatzea eta Korrikan lekukoa eramatea".

