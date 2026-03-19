Atharratzetik abiatu da 24. Korrika, festa giroan, pizkundearen akuilu izatea xede
AEK-ko kideek eta Zuberoako euskalgintzan erreferente den Oihana Larrandaburu Goñi atharraztarrak eman diote hasiera lasterketari. Euskal Irratiak sareko kideak izan dira lehenak lekukoa eramaten. Bilbon amaituko da, martxoaren 29an, igandez.
Atharratzeko plazak (Zuberoa) jendez gainezka egin du ostegun arratsaldean, 24. Korrikaren hasiera ekitaldia dela eta. Giro aparta nagusitu da lehen unetik: musikak, irrintziek eta euskararen aldeko oihuek bete dute herrigunea. Gainera, Hego Euskal Herrian jaieguna izanik, milaka pertsona hurbildu dira bertara, ekimenari arnasa kolektiboa ematera.
Aurtengo ibilbideak hamar egunez zeharkatuko du Euskal Herria, herriz herri, lekukoa eskuz esku eramateko. Gaurko egunari dagokionez, Atharratzen hasi eta Lekornen (Lapurdi) amaituko da korrikaldia; tartean, Maulera iritsiko da arratsaldeko 17:00etan, eta gauean Donibane Garazitik igaroko da, gauaren magian murgilduta.
Helburua argi dago: euskararen aldeko aldarria berriro piztea eta komunitatea aktibatzea. Hamar egun barru, martxoaren 29an, igandez, Bilbon amaituko da 24. Korrika, baina gaurtik bertatik sumatzen da bidean sortuko den zirrara, urduritasuna eta emozioa.
Ibilbide osoa zuzenean ikusteko aukera dago ETB ON plataforman, EITBren telebista plataforma digital berrian. Euskararen lekukoa martxan da jada, eta Atharratzetik abiatu den oihuak Euskal Herri osoa zeharkatuko du beste behin.
