Una multitud corre tras el testigo de Korrika en Maule
Minutos antes de las 17:00 de la tarde, Korrika ha llegado a la primera de las capitales de Euskal Herria, a Maule. Jóvenes y mayores, una multitud de gente ha realizado parte del recorrido detrás del testigo y se han vivido momentos divertidos y bonitos en la capital suletina.
Han participado en la carrera diferentes asociaciones del territorio y de la capital; entre ellas, los ayuntamientos de varios municipios, la pastoral de Sohüta, Udako Euskal Unibertsitatea, la asociación pro-palestina, el gaztetxe Pitxu, la radio Xiberoko Botza...
Desde allí Korrika se dirige a la Baja Navarra, donde entrará pasadas las 22:00 de la noche por Aiherra.
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