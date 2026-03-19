Una multitud corre tras el testigo de Korrika en Maule

Han participado en la carrera diferentes asociaciones del territorio y de la capital; entre ellas, los ayuntamientos de varios municipios, la pastoral de Sohüta, Udako Euskal Unibertsitatea, la asociación pro-palestina, el gaztetxe Pitxu, la radio Xiberoko Botza...

Desde allí Korrika se dirige a la Baja Navarra, donde entrará pasadas las 22:00 de la noche por Aiherra.