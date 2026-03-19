KORRIKA 24
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Una multitud corre tras el testigo de Korrika en Maule

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jendetza bildu du Korrikak Maulen
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EITB

Última actualización

Minutos antes de las 17:00 de la tarde, Korrika ha llegado a la primera de las capitales de Euskal Herria, a Maule. Jóvenes y mayores, una multitud de gente ha realizado parte del recorrido detrás del testigo y se han vivido momentos divertidos y bonitos en la capital suletina.

Han participado en la carrera diferentes asociaciones del territorio y de la capital; entre ellas, los ayuntamientos de varios municipios, la pastoral de Sohüta, Udako Euskal Unibertsitatea, la asociación pro-palestina, el gaztetxe Pitxu, la radio Xiberoko Botza...

Desde allí Korrika se dirige a la Baja Navarra, donde entrará pasadas las 22:00 de la noche por Aiherra.

Korrika 2026 Maule Sociedad

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