Durante las últimas tres décadas, la masa forestal de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa ha aumentado en superficie. No ha sido un gran salto, pero sí un cambio de tendencia. Actualmente, los bosques ocupan el 54,81 % del suelo de la CAV y la especie con más presencia sigue siendo el pino radiata, aunque ha retrocedido un 17,81 %.