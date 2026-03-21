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El testigo de Korrika recorre la Ribera y toma rumbo a Pamplona 

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Nafarroako Erribera osoa zeharkatu eta Iruñerako bidea hartuko du gauerdian Korrikaren lekukoak
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Está previsto que llegue a las 13:23 horas a la capital navarra, en su cuarta jornada. Mientras, este sábado Korrika está recorriendo la Ribera a lo largo y ancho, con el clamor de vivir en euskera en toda Navarra.

Korrika 2026 Euskera Olite Navarra Sociedad

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