El testigo de Korrika recorre la Ribera y toma rumbo a Pamplona
Está previsto que llegue a las 13:23 horas a la capital navarra, en su cuarta jornada. Mientras, este sábado Korrika está recorriendo la Ribera a lo largo y ancho, con el clamor de vivir en euskera en toda Navarra.
Te puede interesar
Cientos de personas piden el fin del bloqueo a Cuba en Bilbao
Convocados por la plataforma Hegoak, centenares de personas se han concentrado este mediodía en el Arenal bilbaíno bajo el lema "Kuba bizirik. Blokeorik ez". Han rechazado firmemente "la política de asfixia económica y bloqueo energético impuesta por la UE" y han mostrado su apoyo al convoy solidario que llegará a La Habana. La plataforma también ha realizado otra concentración en Pamplona.
Detenido un hombre de 47 años en Ermua acusado de acuchillar a su hermano
La agresión ha tenido lugar sobre las 06:00 horas en una vivienda del barrio de San Pelayo. La víctima, de 46 años, ha sido trasladada al hospital en estado grave con heridas en varias partes de su cuerpo.
Queman 12 contenedores en diferentes calles de Getxo
En concreto, se han incendiado contenedores en cinco calles del barrio de Las Arenas, y hay numerosos daños materiales. La Policía Municipal de Getxo trabaja ya en la identificación de una persona sospechosa.
Un hombre mata a su hija menor de edad en Torrevieja
La Guardia Civil investiga el asesinato como un crimen de violencia vicaria.
Hallado muerto un preso en la Cárcel de Baiona
El joven de 23 años se ha suicidado. Tenía problemas psiquiátricos y estaba preso en una celda en solitario.
La Marcha contra el racismo en San Sebastián reivindicará el derecho al empadronamiento
La 29 edición recorrerá Trintxerpe y San Sebastián bajo el lema "Sin padrón no existo".
Un hombre mata a tiros a su exmujer en Zaragoza
El delegado del Gobierno español en Aragón, Fernando Beltrán, ha destacado que el hombre esperaba armado a la mujer en la calle para cometer el asesinato.
Garazi y Jon, comprometidos con el amor y con el euskera
Han recorrido el kilómetro 387 de Korrika, entre Caparroso y Valtierra, vestidos de traje y de blanco, demostrando su compromiso con el amor y con el euskera. La pareja de Zamudio que contraerá matrimonio en septiembre nos ha dejado una de las imágenes curiosas de esta edición.
Del pino al eucalipto: radiografía de un bosque en transformación
Durante las últimas tres décadas, la masa forestal de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa ha aumentado en superficie. No ha sido un gran salto, pero sí un cambio de tendencia. Actualmente, los bosques ocupan el 54,81 % del suelo de la CAV y la especie con más presencia sigue siendo el pino radiata, aunque ha retrocedido un 17,81 %.