Garazi y Jon, comprometidos con el amor y con el euskera
Han recorrido el kilómetro 387 de Korrika, entre Caparroso y Valtierra, vestidos de traje y de blanco, demostrando su compromiso con el amor y con el euskera. La pareja de Zamudio que contraerá matrimonio en septiembre nos ha dejado una de las imágenes curiosas de esta edición.
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Durante las últimas tres décadas, la masa forestal de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa ha aumentado en superficie. No ha sido un gran salto, pero sí un cambio de tendencia. Actualmente, los bosques ocupan el 54,81 % del suelo de la CAV y la especie con más presencia sigue siendo el pino radiata, aunque ha retrocedido un 17,81 %.
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Lur Geroa elabora planes de gestión forestal para los ayuntamientos de Navarra, territorio en el que la mayoría de los montes y bosques son públicos. De hecho, los ayuntamientos navarros son propietarios de cerca del 80 % de los bosques. Según la normativa navarra, el Gobierno Foral tiene la competencia para financiar los planes de gestión forestal, pero son los ayuntamientos los que aprueban estos planes. En muchos casos, además, demandan la participación ciudadana, por lo que los habitantes tienen la opción de dar su opinión al respecto. Entre otros aspectos, la consultora propone cómo explotar estos bosques de forma sostenible; es decir, cuánta leña se puede extraer de cada parcela en 10 o 15 años, sin pérdida de volumen. Además, las normas forales obligan a los ayuntamientos a reinvertir en el monte el 20% del dinero que reciben de su explotación (bien por la venta de madera, bien por el alquiler de parcelas), por lo que también suelen aconsejar en qué invertir esos ingresos.
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