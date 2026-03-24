24. Korrika llega a Bilbao: final de fiesta gigante el domingo

El 29 de marzo, la 24ª Korrika finalizará en el Ayuntamiento de Bilbao, tras 2750 kilómetros de recorrido a favor del euskera y 3.436 tomas de testigo.

El testigo llegará a la plaza del Ayuntamiento sobre las 12:30 horas de la mano de los miembros de AEK. Tras el traslado del último mensaje mano a mano desde Atharratze a Bilbao, finalmente se leerá en voz alta y orgullosa, para que se escuche desde Bilbao en toda Euskal Herria.

A continuación, la fiesta se extenderá a varios rincones de Bilbao.

ZONA BBK - ZONA FAMILIAR (Ripa y Bailén)

13:00-19: 00 – Hinchables y juegos (Urtxintxa, Makusi y Fundación BBK)

13:00-19: 00 – Rocódromo, karts, bombonera (Fundación Athletic)

ZONA NAIZ - conciertos (Arenal)

14:00-15: 00 – La Basu

16:00-17: 00 – Arranoaren Hegaldia

18:00-19: 00 – Añube

20:00-21: 30 – Akerbeltz

ARRIAGA

13:30-18: 00 – Jan-gunea

Comida popular

Menú: paella (dos opciones: vegana o pollo y costilla)

Pan y café incluidos

Precio: 8 €

Tickets a la venta próximamente

13:30-18: 00 – Azoka

13:30-14: 45 – Herri Kirolak

15:15-16: 30 – Danza (Gaztedi)

17:15-18: 30 – Diskofesta (Urtxintxa)

SAN NIKOLAS - conciertos

15:00-16: 00 – Zerotan

17:00-18: 00 – Bele

19:00-20: 00 – Miserabliak

ARENAL

13:30-19: 00 – Sala Gamer, talos y foodtrucks

PLAZA NUEVA

Exposición: "Mundu bat KORRIKA!"

13:00-14: 00 – Pumpairez

14:30-15: 30 – PD

16:00-17: 00 – Bertsolaris

17:30-18: 30 – Concierto acústico

BILBAO LA VIEJA

16:00-17: 00 – Yogurina Borova

17:30-19: 00 – Txalainak

19:30-21: 00 – DJ Elepunto

CASCO VIEJO

A lo largo del día animación callejera: txarangas, kalejira, gigantes, Korrika kantari y joaldunak.

AEK ha asegurado que todo aquel que quiera disfrutar de la fiesta gigante de la Korrika a favor del euskera y en euskera está invitado a Bilbao, y ha establecido protocolos especiales para que la jornada sea libre de agresiones sexistas, racistas y homófobas . Asimismo, se recomienda utilizar el transporte público.





