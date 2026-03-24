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24. Korrika llega a Bilbao: final de fiesta gigante el domingo

El 29 de marzo finalizará en el Ayuntamiento de Bilbao la 24ª Korrika bajo el lema "Euskara gara!", que contará durante todo el día con un amplio programa de actividades diferentes.

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Representantes de KORRIKA han realizado una comparecencia de prensa en el centro cultural Kalderapeko de Bilbao.
Euskaraz irakurri: 24. Korrikaren amaiera: festa erraldoia Bilbon, igandean
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Agencias | EITB

Última actualización

El 29 de marzo, la 24ª Korrika finalizará en el Ayuntamiento de Bilbao, tras 2750 kilómetros de recorrido a favor del euskera y 3.436 tomas de testigo. 

El testigo llegará a la plaza del Ayuntamiento sobre las 12:30 horas de la mano de los miembros de AEK. Tras el traslado del último mensaje mano a mano desde Atharratze a Bilbao, finalmente se leerá en voz alta y orgullosa, para que se escuche desde Bilbao en toda Euskal Herria.

A continuación, la fiesta se extenderá a varios rincones de Bilbao.

ZONA BBK - ZONA FAMILIAR (Ripa y Bailén) 

13:00-19: 00 – Hinchables y juegos (Urtxintxa, Makusi y Fundación BBK)

13:00-19: 00 – Rocódromo, karts, bombonera (Fundación Athletic)

ZONA NAIZ - conciertos (Arenal)

14:00-15: 00 – La Basu

16:00-17: 00 – Arranoaren Hegaldia

18:00-19: 00 – Añube

20:00-21: 30 – Akerbeltz

ARRIAGA

13:30-18: 00 – Jan-gunea 

     Comida popular

  • Menú: paella (dos opciones: vegana o pollo y costilla)
  • Pan y café incluidos
  • Precio: 8 €
  • Tickets a la venta próximamente

13:30-18: 00 – Azoka

13:30-14: 45 – Herri Kirolak

15:15-16: 30 – Danza (Gaztedi)

17:15-18: 30 – Diskofesta (Urtxintxa)

SAN NIKOLAS - conciertos

15:00-16: 00 – Zerotan

17:00-18: 00 – Bele

19:00-20: 00 – Miserabliak

ARENAL

13:30-19: 00 – Sala Gamer, talos y foodtrucks

PLAZA NUEVA

Exposición: "Mundu bat KORRIKA!" 

13:00-14: 00 – Pumpairez

14:30-15: 30 – PD

16:00-17: 00 – Bertsolaris

17:30-18: 30 – Concierto acústico

BILBAO LA VIEJA

16:00-17: 00 – Yogurina Borova

17:30-19: 00 – Txalainak

19:30-21: 00 – DJ Elepunto

CASCO VIEJO 

A lo largo del día animación callejera: txarangas, kalejira, gigantes, Korrika kantari y joaldunak.

AEK ha asegurado que todo aquel que quiera disfrutar de la fiesta gigante de la Korrika a favor del euskera y en euskera está invitado a Bilbao, y ha establecido protocolos especiales para que la jornada sea libre de agresiones sexistas, racistas y homófobas . Asimismo, se recomienda utilizar el transporte público.



 

 

Korrika 2026 Euskera Bilbao Sociedad

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