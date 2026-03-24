24. Korrika llega a Bilbao: final de fiesta gigante el domingo
El 29 de marzo finalizará en el Ayuntamiento de Bilbao la 24ª Korrika bajo el lema "Euskara gara!", que contará durante todo el día con un amplio programa de actividades diferentes.
El 29 de marzo, la 24ª Korrika finalizará en el Ayuntamiento de Bilbao, tras 2750 kilómetros de recorrido a favor del euskera y 3.436 tomas de testigo.
El testigo llegará a la plaza del Ayuntamiento sobre las 12:30 horas de la mano de los miembros de AEK. Tras el traslado del último mensaje mano a mano desde Atharratze a Bilbao, finalmente se leerá en voz alta y orgullosa, para que se escuche desde Bilbao en toda Euskal Herria.
A continuación, la fiesta se extenderá a varios rincones de Bilbao.
ZONA BBK - ZONA FAMILIAR (Ripa y Bailén)
13:00-19: 00 – Hinchables y juegos (Urtxintxa, Makusi y Fundación BBK)
13:00-19: 00 – Rocódromo, karts, bombonera (Fundación Athletic)
ZONA NAIZ - conciertos (Arenal)
14:00-15: 00 – La Basu
16:00-17: 00 – Arranoaren Hegaldia
18:00-19: 00 – Añube
20:00-21: 30 – Akerbeltz
ARRIAGA
13:30-18: 00 – Jan-gunea
Comida popular
- Menú: paella (dos opciones: vegana o pollo y costilla)
- Pan y café incluidos
- Precio: 8 €
- Tickets a la venta próximamente
13:30-18: 00 – Azoka
13:30-14: 45 – Herri Kirolak
15:15-16: 30 – Danza (Gaztedi)
17:15-18: 30 – Diskofesta (Urtxintxa)
SAN NIKOLAS - conciertos
15:00-16: 00 – Zerotan
17:00-18: 00 – Bele
19:00-20: 00 – Miserabliak
ARENAL
13:30-19: 00 – Sala Gamer, talos y foodtrucks
PLAZA NUEVA
Exposición: "Mundu bat KORRIKA!"
13:00-14: 00 – Pumpairez
14:30-15: 30 – PD
16:00-17: 00 – Bertsolaris
17:30-18: 30 – Concierto acústico
BILBAO LA VIEJA
16:00-17: 00 – Yogurina Borova
17:30-19: 00 – Txalainak
19:30-21: 00 – DJ Elepunto
CASCO VIEJO
A lo largo del día animación callejera: txarangas, kalejira, gigantes, Korrika kantari y joaldunak.
AEK ha asegurado que todo aquel que quiera disfrutar de la fiesta gigante de la Korrika a favor del euskera y en euskera está invitado a Bilbao, y ha establecido protocolos especiales para que la jornada sea libre de agresiones sexistas, racistas y homófobas . Asimismo, se recomienda utilizar el transporte público.
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