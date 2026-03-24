24. Korrikaren amaiera: festa erraldoia Bilbon, igandean

Martxoaren 29an Bilboko udaletxean amaituko da 24. Korrika, "Euskara gara" lelopean, eta egun osoan zehar jarduera desberdinez osatutako egitarau zabala izango da.

KORRIKAren ordezkariek prentsa-agerraldi bat egin dute Bilboko Kalderapeko Kulturgunean.
Agentziak | EITB

Martxoaren 29an, Bilboko udaletxean amaituko da 24. Korrika, euskararen alde egindako 2.750 kilometroko ibilbidearen eta 3.436 lekuko-hartzearen ondoren. 

Lekukoa Udaletxeko plazara 12:30erako iritsiko da, AEK-ko kideen eskutik. Azken mezua eskuz esku Atharratzetik Bilbora eraman ondoren, azkenean ozen eta harro irakurriko da, Bilbotik ekialderantz entzun dadin.

Jarraian, festa piztuko da Bilboko hainbat txokoetan.

BBK GUNEA - FAMILIA GUNEA (Erripa eta Bailen kaleetan) 

13:00-19:00 – Puzgarriak eta jolasak (Urtxintxa, Makusi eta BBK Fundazioa)

13:00-19:00 – Rokodromoa, karts, bonbonera (Athletic Fundazioa)

NAIZ GUNEA - kontzertuak (Areatza kaia)

14:00-15:00 – La Basu

16:00-17:00 – Arranoaren Hegaldia

18:00-19:00 – Añube

20:00-21:30 – Akerbeltz

ARRIAGA

13:30-18:00 – Jan-gunea 

        Herri-bazkaria

  • Menua: paella (bi aukera: beganoa edo oilasko eta saiheskiduna)
  • Ogi eta kafea barne
  • Prezioa: 8 €
  • Tiketak laster salgai

13:30-18:00 – Azoka

13:30-14:45 – Herri-kirolak

15:15-16:30 – Dantza ikusgizuna (Gaztedi)

17:15-18:30 – Diskofesta (Urtxintxa)

SAN NIKOLAS - kontzertuak

15:00-16:00 – Zerotan

17:00-18:00 – Bele

19:00-20:00 – Miserabliak

AREATZA

13:30-19:00 – Gamer gela, talogileak eta foodtruckak

PLAZA BERRIA

Erakusketa: “Mundu bat KORRIKA!” 

13:00-14:00 – Pumpairez

14:30-15:30 – PD

16:00-17:00 – Bertsolariak

17:30-18:30 – Kontzertu akustikoa

BILBO ZAHARRA

16:00-17:00 – Yogurina Borova

17:30-19:00 – Txalainak

19:30-21:00 – DJ Elepunto

ZAZPIKALEAK 

Egunean zehar kale-animazioa: txarangak, kalejira, erraldoiak, Korrika kantari eta joaldunak.

AEK-k esan duenez, euskararen alde eta euskaraz Korrikaren festa erraldoiaz gozatu nahi duen oro gonbidatuta dago Bilbora, baina azpimarratu du protokolo bereziak ezarri dituela eguna eraso sexistarik, arrazistarik eta homofoborik gabekoa izateko. Era berean, garraio publikoa erabiltzea gomendatzen da.

Zure interesekoa izan daiteke

Akusatutako irakaslearen ikasle ohia: "Guk ere lekuz kanpo zeuden iruzkinak entzun behar izan genituen 11-12 urte genituenean"

Oiartzungo Elizalde ikastetxean irakasle akusatuaren ikasle izan ziren hainbat emakume Gipuzkoako Probintzia Epaitegira hurbildu dira gaur biktimei babesa ematera. Horietako batek azaldu duenez, 11-12 urte zituztenean "iruzkin lizunak" egiten zizkien gizonak, eta epaiketan entzundakoaren aurka, ziurtartatu duenez, gizona bera zen gerturatzen zitzaiena eta "lekuz kanpoko iruzkinak" egiten zizkiena. Ikasgelan bideo pornoak jartzen zizkiela eta hitz-joko lizunak egiten zituela esan dute, eta "nazkagarria" eta "lotsagabea" zela.  

Precinto policial para impedir el paso en la pasarela de la senda costera de Cabo Mayor a la playa de La Maruca, en Santander, que siempre ha tenido 'fama', no solo por el número de vecinos y turistas que la pasean diariamente, sino porque generó la constitución de dos plataformas para su ejecución sostenible, dos proyectos inacabados y, por desgracia, un final trágico el pasado martes. cuando tras el derrumbe este martes de la estructura de madera de EL Bocal de dicha senda lo que provocaó la muerte de cinco jóvenes, otra está desaparecida y una séptima de encuentra ingresada en la UCI del hospital de Valdecilla. EFE/ Celia Agüero Pereda
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Epailearen arabera, Estatuko administrazioarena zen El Bocaleko pasabidea mantentzearen ardura, eta ikerketapean jarri ditu Trantsizio Ekologikoko bi funtzionario

Epailearen ustez, Estatuko administrazioa da martxoaren 3an Santanderko hondartza horretan istripua izan zen pasabidearen "kontserbazio-egoera eta mantentzea egokia zela bermatzeko arduradun bakarra", eta pasabide horretako eta beste batzuetako lanak "amaitu gabe" daudela. Sei pertsona hil ziren eta bat larri zauritu zen, martxoaren 3an, itsaso ondoko pasabidea behera etorrita. 

