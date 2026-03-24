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EHU impulsará un protocolo para reforzar el respeto y la convivencia en la comunidad universitaria

La iniciativa incluirá medidas de mediación, participación y sensibilización, y se apoyará en una plataforma digital para recoger aportaciones de toda la comunidad.
(Foto de ARCHIVO) Leioa 13-05-2019 Estudiantes en el Campus de Biakaia de UPV/EHU ©MITXI REMITIDA / HANDOUT por MITXI MITXIFOTOGRAFO@GMAIL.COM Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 13/5/2019

Campus de Leioa de EHU. Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: EHUk unibertsitate-komunitatean errespetua eta bizikidetza indartzeko protokolo bat bultzatuko du
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EITB

Última actualización

EHU ha puesto en marcha un proceso para elaborar un protocolo que refuerce el respeto, la convivencia y la responsabilidad dentro de la comunidad universitaria. La propuesta, impulsada por el equipo rectoral, busca dar respuesta a situaciones que no se ajustan a los principios de la institución y mejorar el bienestar colectivo.

Según han explicado, el protocolo se basará en la mediación y en un enfoque restaurativo, con el objetivo de gestionar conflictos, reparar posibles daños y fomentar el aprendizaje colectivo. Además, pretende fortalecer la responsabilidad individual y colectiva, así como promover relaciones más saludables dentro del ámbito universitario.

El proceso tendrá un carácter participativo Para ello, pondrá en marcha la plataforma digital EHUagora, un espacio en el que estudiantes, profesorado y personal podrán compartir sus opiniones, inquietudes y propuestas La herramienta se activará en los próximos días y será clave para construir un marco común.

Junto a ello, se lanzará una campaña de sensibilización sobre la importancia del espacio público y su impacto en la calidad de vida universitariaEsta iniciativa se complementará con medidas para reforzar la limpieza y con la elaboración de normas básicas para la gestión de los espacios y la comunicación institucional.

Desde el equipo rectoral han subrayado que el objetivo final es avanzar hacia un modelo universitario en el que el respeto, el cuidado mutuo y la responsabilidad sean la base de las relaciones, y han agradecido la implicación de la comunidad en este proceso.

UPV-EHU Sociedad

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