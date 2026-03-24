EHUk unibertsitate-komunitatean errespetua eta bizikidetza indartzeko protokolo bat bultzatuko du

Ekimenak bitartekotza, partaidetza eta sentsibilizazio-neurriak izango ditu, eta komunitate osoaren ekarpenak jasotzeko plataforma digital batean oinarrituko da.

EHUk unibertsitateko komunitatean errespetua, elkarbizitza eta erantzukidetasuna sustatzeko protokolo bat lantzeko prozesua abiatuko du. Errektoretza-taldearen arabera, ekimenaren helburua da erakundearen oinarriekin bat ez datozen egoerei erantzutea eta komunitatearen ongizatea hobetzea.

Protokoloaren oinarrian, bitartekaritza eta ikuspegi berrezartzailea egongo dira, gatazkak kudeatu, kalteak konpondu eta ikaskuntza kolektiboa sustatzeko. Halaber, erantzukidetasuna indartzea eta harreman osasuntsuagoak bultzatzea izango ditu xede.

Prozesuak izaera parte-hartzailea izango du. Horretarako, EHUagora izeneko Agora Digitalaren pilotua jarriko dute martxan, unibertsitateko kideek beren iritziak eta kezkak partekatu ahal izateko. Tresna hori datozen egunetan aktibatuko dute, eta funtsezkoa izango da gobernantza irekiago, parte-hartzaileago eta gardenago baterantz aurrera egiteko.

Era berean, ondare publikoaren garrantziari buruzko sentsibilizazio-kanpaina abiatuko dute, unibertsitateko bizitzaren kalitatean duen eragina azpimarratzeko. Horrez gain, garbiketa indartzeko neurriak hartuko dituzte, eta espazio publikoaren eta propagandaren kudeaketarako oinarrizko arauak lantzen ari dira.

Errektoretza-taldeak adierazi du helburua dela unibertsitate ereduan aurrera egitea, non errespetua, elkar zaintza eta erantzukidetasuna izango diren harremanen oinarri, eta komunitatearen parte-hartzea eta konpromisoa eskertu ditu.

Publizitatea
