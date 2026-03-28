El TSJPV suspende dos OPEs de estabilización por exigir el PL4 de euskera
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha suspendido las resoluciones del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) sobre dos procesos de empleo para el acceso a la subescala de secretarios e interventores municipales por requerir el PL4 de euskera, el más alto para las administraciones vascas.
Según publica este sábado Diario de Noticias de Gipuzkoa, estas suspensiones se recogen en una sentencia del TSJPV en respuesta a sendos recursos interpuestos por dos personas que se presentaron a estos procesos de empleo.
Fuentes del Departamento vasco de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno han confirmado a EFE que la sentencia fue notificada ayer al Gobierno Vasco, que ahora la está analizando ante la posibilidad de interponer un recurso de casación. Asimismo, las mismas fuentes han precisado que no le correponde al Ejecutivo autonómico determinar el perfil lingüísticos requerido en estos procesos, sino que se remite al que decida cada uno de los ayuntamientos concernidos.
Principio de proporcionalidad
El fallo recoge que "lo que no es exigible en modo alguno es que en contra de la naturaleza de las funciones de las plazas se exija el conocimiento del euskera como un requisito PL4", cuando según prosigue "ha quedado acreditado que las plazas no guardan relación con los puestos que deban tener relación con la ciudadanía y con el derecho de estar atendida en euskera". Por ello, los jueces que la firman creen que se conculca "el principio de proporcionalidad y el espíritu de la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público".
Se trata de la enésima sentencia en contra de las exigencias lingüísticas de determinados procesos de empleo público.
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