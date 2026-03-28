La carrera por el euskera llegará este domingo a mediodía a Bilbao
Tras 2750 kilómetros y 3436 testigos, Korrika tomará la capital vizcaína, donde por fin conoceremos quién ha escrito el mensaje que ha estado oculto estos 10 días. Desvelado el misterio, AEK ha preparado una amplia programación para el fin de fiesta.
Las emociones a flor de piel, el ambiente festivo... Todo lo vivido durante estos últimos 10 días en cada rincón, pueblo o ciudad de Euskal Herria tendrá este domingo su colofón. La 24 edición de Korrika llegará a su destino, Bilbao. Desde que la carrera por el euskera iniciara su andadura en Atharratze el pasado 19 de marzo, miles de euskaltzales han participado en el gran evento de AEK. Paso a paso, territorio a territorio. Arropada (en la mayoría de los casos) por una multitud, Korrika ha recorrido los 2750 kilómetros del recorrido, no sin contar con obstáculos como la lluvia, las pronunciadas cuestas o la dificultad de cubrir todos los horarios y lugares.
Tras casi 4500 cambios de testigo, la colorida caravana, el testigo y por tanto, el mensaje a favor del euskera llegarán a término. Korrika iniciará su último día por el Duranguesado y entrará a Bilbao por Enekuri, sobre las 07:20 horas. Según las previsiones de AEK, la carrera euskaltzale culminará la gesta en torno a las 12:30 horas, en la plaza Ernesto Erkoreka de Bilbao, frente al ayuntamiento. Como viene siendo habitual, el último kilómetro correrá a cargo de AEK. Los últimos pasos de la iniciativa servirán para dilucidar quién es la persona autora del mensaje de Korrika 24. Será ella quién lea el texto que lleva 10 días oculto.
Una vez difundido el mensaje, la fiesta estallará en Bilbao y todo apunta a que el tiempo será favorable para los euskaltzales, ya que el servicio meteorológico de EITB prevé una mañana húmeda y fría, aunque ha pronosticado una mejoría a partir de mediodía. Así, podremos disfrutar de ratos de sol, aunque no se descarta también algún chubasco aislado de vez en cuando. En cuanto a la temperatura, seguirá siendo fresca, con máximas de 12 ºC.
El acto de clausura se prevé multitudinario por lo que AEK ha recomendado el uso del transporte público. Tanto Metro Bilbao como Euskotren ofrecerán servicios especiales durante todo el día.
La organización de Korrika 24 ha preparado un amplio programa de actividades para este domingo, que incluye conciertos, actividades infantiles, comida y otras actividades. También se esperan sorpresas. Todo el programa, por zonas:
ZONA BBK - ZONA FAMILIAR (Ripa y Bailén)
13:00-19: 00 – Hinchables y juegos (Urtxintxa, Makusi y Fundación BBK)
13:00-19: 00 – Rocódromo, karts, bombonera (Fundación Athletic)
ZONA NAIZ - conciertos (Arenal)
14:00-15: 00 – La Basu
16:00-17: 00 – Arranoaren Hegaldia
18:00-19: 00 – Añube
20:00-21: 30 – Akerbeltz
ARRIAGA
13:30-18: 00 – Jan-gunea
Comida popular
- Menú: paella (dos opciones: vegana o pollo y costilla)
- Pan y café incluidos
- Precio: 8 €
13:30-18: 00 – Azoka
13:30-14: 45 – Herri Kirolak
15:15-16: 30 – Danza (Gaztedi)
17:15-18: 30 – Diskofesta (Urtxintxa)
SAN NIKOLAS - conciertos
15:00-16: 00 – Zerotan
17:00-18: 00 – Bele
19:00-20: 00 – Miserabliak
ARENAL
13:30-19: 00 – Sala Gamer, talos y foodtrucks
PLAZA NUEVA
Exposición: "Mundu bat KORRIKA!"
13:00-14: 00 – Pumpairez
14:30-15: 30 – PD
16:00-17: 00 – Bertsolaris
17:30-18: 30 – Concierto acústico
BILBAO LA VIEJA
16:00-17: 00 – Yogurina Borova
17:30-19: 00 – Txalainak
19:30-21: 00 – DJ Elepunto
CASCO VIEJO
A lo largo del día animación callejera: txarangas, kalejira, gigantes, Korrika kantari y joaldunak.
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