Las emociones a flor de piel, el ambiente festivo... Todo lo vivido durante estos últimos 10 días en cada rincón, pueblo o ciudad de Euskal Herria tendrá este domingo su colofón. La 24 edición de Korrika llegará a su destino, Bilbao. Desde que la carrera por el euskera iniciara su andadura en Atharratze el pasado 19 de marzo, miles de euskaltzales han participado en el gran evento de AEK. Paso a paso, territorio a territorio. Arropada (en la mayoría de los casos) por una multitud, Korrika ha recorrido los 2750 kilómetros del recorrido, no sin contar con obstáculos como la lluvia, las pronunciadas cuestas o la dificultad de cubrir todos los horarios y lugares.

Tras casi 4500 cambios de testigo, la colorida caravana, el testigo y por tanto, el mensaje a favor del euskera llegarán a término. Korrika iniciará su último día por el Duranguesado y entrará a Bilbao por Enekuri, sobre las 07:20 horas. Según las previsiones de AEK, la carrera euskaltzale culminará la gesta en torno a las 12:30 horas, en la plaza Ernesto Erkoreka de Bilbao, frente al ayuntamiento. Como viene siendo habitual, el último kilómetro correrá a cargo de AEK. Los últimos pasos de la iniciativa servirán para dilucidar quién es la persona autora del mensaje de Korrika 24. Será ella quién lea el texto que lleva 10 días oculto.

Una vez difundido el mensaje, la fiesta estallará en Bilbao y todo apunta a que el tiempo será favorable para los euskaltzales, ya que el servicio meteorológico de EITB prevé una mañana húmeda y fría, aunque ha pronosticado una mejoría a partir de mediodía. Así, podremos disfrutar de ratos de sol, aunque no se descarta también algún chubasco aislado de vez en cuando. En cuanto a la temperatura, seguirá siendo fresca, con máximas de 12 ºC.

El acto de clausura se prevé multitudinario por lo que AEK ha recomendado el uso del transporte público. Tanto Metro Bilbao como Euskotren ofrecerán servicios especiales durante todo el día.

La organización de Korrika 24 ha preparado un amplio programa de actividades para este domingo, que incluye conciertos, actividades infantiles, comida y otras actividades. También se esperan sorpresas. Todo el programa, por zonas:

ZONA BBK - ZONA FAMILIAR (Ripa y Bailén)

13:00-19: 00 – Hinchables y juegos (Urtxintxa, Makusi y Fundación BBK)

13:00-19: 00 – Rocódromo, karts, bombonera (Fundación Athletic)

ZONA NAIZ - conciertos (Arenal)

14:00-15: 00 – La Basu

16:00-17: 00 – Arranoaren Hegaldia

18:00-19: 00 – Añube

20:00-21: 30 – Akerbeltz

ARRIAGA

13:30-18: 00 – Jan-gunea

Comida popular

Menú: paella (dos opciones: vegana o pollo y costilla)

Pan y café incluidos

Precio: 8 €

13:30-18: 00 – Azoka

13:30-14: 45 – Herri Kirolak

15:15-16: 30 – Danza (Gaztedi)

17:15-18: 30 – Diskofesta (Urtxintxa)

SAN NIKOLAS - conciertos

15:00-16: 00 – Zerotan

17:00-18: 00 – Bele

19:00-20: 00 – Miserabliak

ARENAL

13:30-19: 00 – Sala Gamer, talos y foodtrucks

PLAZA NUEVA

Exposición: "Mundu bat KORRIKA!"

13:00-14: 00 – Pumpairez

14:30-15: 30 – PD

16:00-17: 00 – Bertsolaris

17:30-18: 30 – Concierto acústico

BILBAO LA VIEJA

16:00-17: 00 – Yogurina Borova

17:30-19: 00 – Txalainak

19:30-21: 00 – DJ Elepunto

CASCO VIEJO

A lo largo del día animación callejera: txarangas, kalejira, gigantes, Korrika kantari y joaldunak.