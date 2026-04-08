Eureka! gana tiempo: su cierre podría aplazarse dos años
El patronato de Kutxa Fundazioa votará este jueves la posibilidad de aplazar dos años el cierre definitivo del museo de la ciencia Eureka! de San Sebastián, inicialmente previsto para finales del mes de junio.
Todo apunta a que Eureka! Zientzia Museoa, el museo de la ciencia de San Sebastián, no cerrará sus puertas… al menos por ahora. Su cierre,previsto para este junio, podría aplazarse dos años, según ha podido saber EITB.
El patronato de Kutxa Fundazioa votará este jueves la posibilidad de aplazar dos años el cierre definitivo del museo de la ciencia Eureka! de San Sebastián. El Ayuntamiento donostiarra ha convocado de urgencia a la prensa para este mediodía para dar más detalles de noticia.
La decisión llega después de la carta que el alcalde de la ciudad, Jon Insausti, remitió ayer al presidente de Kutxa Fundazioa, Rafael Amasorrain. En la misiva, Insausti le pedía que "se replanteara" el cierre por el "profundo malestar" que esa decisión había generado en la ciudad, y porque considera que el proyecto es "necesario" y "plenamente vigente".
Además de Insausti, la comunidad científica vasca también había alzado la voz en contra del cierre.
Kutxa Fundazioa, por su parte, ha asegurado que es "sensible" al interés expresado por la ciudadanía y que "está analizando internamente las posibles opciones de futuro".
En declaraciones enviadas a los medios de comunicación, la fundación ha reafirmado su "voluntad de colaborar con las instituciones y de continuar las conversaciones con aquellas que en los últimos días han trasladado su disposición a implicarse en la definición de opciones de futuro" para Eureka!.
El aplazamiento permitiría ganar tiempo mientras se define la alternativa proyectada en Tabakalera, un nuevo espacio que tomará el relevo, pero cuya llegada aún no está lista.
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