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Kutxa Fundazioa reconsidera su posición y mantendrá abierto el museo de la ciencia Eureka!

La entidad ha señalado que, en las últimas semanas, Kutxa Fundazioa ha recibido "numerosas muestras de apoyo y afecto" hacia Eureka!, que "reafirman el valor que el museo tiene para la ciudadanía de Gipuzkoa".
Eureka Zientzia Museroa itxi egingo dute
Imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Kutxa Fundazioak atzera egin eta Eureka! zientzia museoa zabalik mantenduko du
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EITB

Última actualización

Kutxa Fundazioa ha decidido mantener abierto el museo de la ciencia Eureka!, que tenía previsto cerrar sus puertas en el mes de junio, garantizando así la continuidad de su funcionamiento. La entidad abrirá, además, un período de diálogo con las instituciones para evaluar su implicación en el proyecto.

Tras la reunión del patronato de la fundación, celebrado en la tarde de este jueves en San Sebastián, la entidad ha emitido un comunicado en el que señala que, en las últimas semanas, Kutxa Fundazioa ha recibido "numerosas muestras de apoyo y afecto" hacia Eureka!, que "reafirman el valor que el museo tiene para la ciudadanía de Gipuzkoa".

Fruto de este "proceso de escucha", Kutxa Fundazioa ha analizado los distintos posicionamientos trasladados en relación con el futuro del espacio y ha decidido "reconsiderar" su planteamiento inicial, optando por mantener abierto el museo.

Mientras tanto, y junto al desarrollo de ATENEA —el nuevo proyecto con sede en Tabakalera—, Kutxa Fundazioa "redefinirá su modelo de divulgación científica hacia un enfoque integrado que articule de manera coherente y complementaria los distintos espacios", incorporando la evolución y actualización de Eureka dentro de esta nueva visión y "reforzando así su impacto conjunto en la sociedad".

En este contexto, la entidad reafirma su voluntad de colaborar con las instituciones públicas, "como ha hecho siempre", y abre un período de diálogo para explorar "posibles vías de implicación y colaboración futura con aquellas que, en los últimos días, han expresado su interés en la continuidad" del museo de la ciencia donostiarra.

La decisión llega después de la carta que el alcalde de la ciudad, Jon Insausti, remitió el martes al presidente de Kutxa Fundazioa, Rafael Amasorrain. En la misiva, Insausti le pedía que "se replanteara" el cierre por el "profundo malestar" que esa decisión había generado en la ciudad, y porque considera que el proyecto es "necesario" y "plenamente vigente". 

Titulares de Hoy Donostia-San Sebastián Ciencia Diputación Foral de Gipuzkoa Sociedad

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