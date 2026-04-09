Kutxa Fundazioa reconsidera su posición y mantendrá abierto el museo de la ciencia Eureka!
Kutxa Fundazioa ha decidido mantener abierto el museo de la ciencia Eureka!, que tenía previsto cerrar sus puertas en el mes de junio, garantizando así la continuidad de su funcionamiento. La entidad abrirá, además, un período de diálogo con las instituciones para evaluar su implicación en el proyecto.
Tras la reunión del patronato de la fundación, celebrado en la tarde de este jueves en San Sebastián, la entidad ha emitido un comunicado en el que señala que, en las últimas semanas, Kutxa Fundazioa ha recibido "numerosas muestras de apoyo y afecto" hacia Eureka!, que "reafirman el valor que el museo tiene para la ciudadanía de Gipuzkoa".
Fruto de este "proceso de escucha", Kutxa Fundazioa ha analizado los distintos posicionamientos trasladados en relación con el futuro del espacio y ha decidido "reconsiderar" su planteamiento inicial, optando por mantener abierto el museo.
Mientras tanto, y junto al desarrollo de ATENEA —el nuevo proyecto con sede en Tabakalera—, Kutxa Fundazioa "redefinirá su modelo de divulgación científica hacia un enfoque integrado que articule de manera coherente y complementaria los distintos espacios", incorporando la evolución y actualización de Eureka dentro de esta nueva visión y "reforzando así su impacto conjunto en la sociedad".
En este contexto, la entidad reafirma su voluntad de colaborar con las instituciones públicas, "como ha hecho siempre", y abre un período de diálogo para explorar "posibles vías de implicación y colaboración futura con aquellas que, en los últimos días, han expresado su interés en la continuidad" del museo de la ciencia donostiarra.
La decisión llega después de la carta que el alcalde de la ciudad, Jon Insausti, remitió el martes al presidente de Kutxa Fundazioa, Rafael Amasorrain. En la misiva, Insausti le pedía que "se replanteara" el cierre por el "profundo malestar" que esa decisión había generado en la ciudad, y porque considera que el proyecto es "necesario" y "plenamente vigente".
Te puede interesar
Declarado un incendio forestal en Ea
El fuego se ha originado a mediodía y ha quedado extinguido hacia las 18:00 horas. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.
Luz verde a la nueva estrategia de cuidados paliativos
Los cuidados paliativos ya no se limitarán a pacientes en situación terminal con un pronóstico inferior a seis meses, sino que se centran en el sufrimiento causado por la enfermedad como activador principal de la atención.
El traslado del 'Guernica', ¿cuestión técnica o política?
¿Trasladar el 'Guernica' de Picasso a Euskadi es un problema técnico o político? EITB ha preguntado a expertos. Ha hablado con el restaurador de arte Luis Beltrán y el crítico de arte Fernando Castro. Ambos coinciden en señalar que el transporte de la obra supone un gran reto técnico, teniendo en cuenta el estado y tamaño del cuadro. En base a eso, para algunos el riesgo de causar daños en la obra es demasiado alto y no merece la pena; para otros, sin embargo, ya se han hecho antes traslados de este tipo y es cuestión de voluntad.
Haurreskolak abren el 13 de abril el plazo de inscripción con 8940 plazas disponibles
Las familias podrán presentar la solicitud de forma 'online' o presencial en cualquiera de los centros de la red pública de Haurreskolak. El plazo de incripción finalizará el 4 de mayo y las listas definitivas se publicarán el 26 de junio.
El Comité de Árbitros de Bizkaia volverá a designar árbitros para los clubes Basauri Bea y Portugalete
En una nota, el Comité asegura que da "por reconducida la situación" ya que los clubes se han comprometido a "adoptar medidas para que no se repitan ataques a los colegiados", por lo que volverán a designarles árbitros para la próxima jornada. No obstante, para el tercer equipo implicado, el Karabigane de Berango se mantiene el veto, dado que este club no se habría puesto en contacto con los árbitros.
Una joven de 19 años denuncia una agresión sexual en Santurtzi
El presunto agresor de 30 años fue detenido por la Ertzaintza y posteriormente puesto en libertad por el juez. El Ayuntamiento ha convocado una concentración este viernes a las 12:00 horas.
Hasta 320.000 multas de tráfico al año en Euskadi, ¿dónde se producen más infracciones?
La AP-8 y la A-8 fueron las vías en las que más sanciones se produjeron durante el pasado año. El exceso de velocidad dominó claramente las infracciones.
Euskadi impulsa el primer proyecto con tecnología cuántica que investigará nuevos tratamientos contra el alzhéimer
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco lidera una innovadora investigación que utilizará el superordenador cuántico IBM Quantum para identificar nuevas dianas terapéuticas frente al alzhéimer, en colaboración con Basque Quantum, Biobizkaia, Osakidetza e IBM Cleveland Clinic.
¿Cómo afectará al tráfico la etapa de la Itzulia con salida y llegada en Galdakao?
La carrera partirá de Galdakao y tendrá su punto de llegada en esta localidad, recorriendo Busturialdea, ascendiendo a Jata y con un exigente final de etapa en el Txorierri.