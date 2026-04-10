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Gobierno Vasco y Oficina de la Lengua Vasca constituirán un fondo de 2,47 millones para impulsar el euskera en Iparralde

En el marco del convenio marco para el periodo 2025-2029, han dado a conocer las líneas de colaboración para el año 2026. Además de los proyectos que realizarán en conjunto, destinarán 2,47 millones de euros a subvencionar el trabajo de "agentes privados de la euskalgintza" de Iparralde.
Aitor Aldasoro y Maïder Behoteguy en el acto. Foto: Irekia
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak eta Euskararen Erakunde Publikoak Iparraldean euskara sustatzeko 2,47 milioi euroko fondoa eratuko dute
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EITB

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El Gobierno Vasco y la Oficina Pública de la Lengua Vasca (EEP) de Iparralde han acordado constituir un fondo de 2,47 millones de euros para apoyar la labor de impulso del euskera en Iparralde. Son 540 000 euros más que el ejercicio anterior.

El viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno Vasco, Aitor Aldasoro, y presidenta de la Oficina Pública de la Lengua Vasca, Maïder Behoteguy, han reafirmado el compromiso de ambas instituciones en Baiona.

En el marco del convenio marco para el periodo 2025-2029, han dado a conocer las líneas de colaboración para el año 2026. Además de los proyectos que realizarán en conjunto, destinarán 2,47 millones de euros a subvencionar el trabajo de "agentes privados de la euskalgintza" de Iparralde, 540 000 euros más que el año pasado.

Aldasoro ha subrayado que "el salto del euskera debe darse de manera conjunta, ya que la implicación de toda la comunidad es imprescindible y, aunque la voluntad para materializar ese salto es fundamental, también es necesario contar con los recursos adecuados".

Por su parte, Behoteguy ha valorado que "esta cooperación transfronteriza que perdura en el tiempo permite al Gobierno Vasco y a la OPLB (EEP) compartir experiencias, reforzar la complementariedad de las políticas lingüísticas y avanzar de forma coordinada en favor del euskera".

Esta colaboración se lleva a cabo en los ámbitos de la transmisión del euskera, de la presencia y uso de la lengua, de la calidad de la lengua, la motivación a favor del idioma y la construcción de puentes entre los y las agentes del del euskera.

Euskera Iparralde Gobierno Vasco Sociedad

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