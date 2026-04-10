Eusko Jaurlaritzak eta Euskararen Erakunde Publikoak Iparraldean euskara sustatzeko 2,47 milioi euroko fondoa eratuko dute

2025-2029 aldirako hitzarmenaren esparruan, 2026. urterako lankidetzaren ildoak jakinarazi dituzte. Batera egingo dituzten proiektuez gain, 2,47 milioi euro bideratuko dituzte Ipar Euskal Herriko euskalgintzako eragile pribatuen lana diruz laguntzera.

Aitor Aldasoro eta Maïder Behoteguy, ekitaldian. Argazkia: Irekia

Eusko Jaurlaritzak eta Ipar Euskal Herriko Euskararen Erakunde Publikoak (EEP) 2,47 milioi euroko funtsa eratzea erabaki dute Iparraldean euskara sustatzeko. Aurreko ekitaldian baino 540.000 euro gehiago dira.

Aitor Aldasoro Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako sailburuordeak eta Maïder Behoteguy Iparraldeko Euskararen Erakunde Publikoko (EEP) lehendakariak Baionan egindako ekitaldian berretsi dute akordioa.

2025-2029 aldirako hitzarmenaren esparruan, 2026. urterako lankidetzaren ildoak jakinarazi dituzte. Batera egingo dituzten proiektuez gain, 2,47 milioi euro bideratuko dituzte Ipar Euskal Herriko euskalgintzako eragile pribatuen lana diruz laguntzera, iaz baino 540.000 euro gehiago.

Aldasorok esan duenez, “euskararen jauzia elkarrekin eman beharrekoa da, komunitate osoaren inplikazioa ezinbestekoa baita, eta jauzi hori gauzatzeko borondatea funtsezkoa den arren, baliabide egokiak izatea ere beharrezkoa da”. 

Bestalde, Maïder Behoteguyk lankidetza honen garrantzia nabarmendu du. “Denboran zehar irauten duen mugaz gaindiko lankidetza honek Eusko Jaurlaritza eta EEPri esperientziak partekatzeko, hizkuntza politiken osagarritasuna indartzeko eta euskararen alde modu koordinatuan aitzinatzeko aukera ematen dio”, esan du.

Lankidetza hori ondorengo esparruetan gauzatzen da: euskararen transmisioa, hizkuntzaren presentzia eta erabilera, hizkuntzaren kalitatea, hizkuntzaren aldeko motibazioa eta euskararen eragileen arteko zubiak eraikitzea.

