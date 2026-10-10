Unos 120 negocios del Casco Viejo de Bilbao sufrieron daños por la tromba de agua y posteriores inundaciones del pasado sábado, día 3 de octubre, según un balance provisional realizado por el Ayuntamiento de Bilbao y la Asociación de Comercios, Hostelería y Empresas de Casco Viejo.

Personal municipal y responsables de la asociación han realizado visitas 'puerta a puerta' durante esta pasada semana. Asimismo, se han enviado notificaciones a los comercios de la zona indicando los pasos que deben dar ante esta inundación. Según la información, además de dar parte al seguro, algunos han de ponerse en contacto con el Consorcio de Compensación de Seguros. Desde la Asociación de Comercios, Hostelería y Empresas de Casco Viejo creen que, tras estas notificaciones, "es posible" que salgan a la luz más comercios afectados.



"Estamos en esa fase de dar aviso al consorcio, para que te genere un número de expediente, de forma que en los próximos días se pasen los peritos. Está siendo todo muy rápido y los peritos están pasando con bastante rapidez, una vez que tengas ya tu número de expediente", ha explicado la directora de la asociación, Janire Torvisco, en declaraciones a Europa Press.

Casi una semana después del incidente, hay comercios, aunque una "mínima" parte del total, que no han podido abrir sus puertas al público debido a los daños sufridos tanto en las instalaciones como en el género a la venta. Personal de peritaje del Consorcio de Compensación de Seguros está pasando por los locales afectados para evaluar los daños, labor que continuará la próxima semana para llegar a la práctica totalidad de los comercios.

Torvisco, ha animado a la ciudadanía a acudir al Casco Viejo, donde "hay un montón de comercios abiertos y ahora más que nunca necesitan del apoyo de la gente".

Las lluvias torrenciales dejaron un acumulado de 75,3 l/m2 en Bilbao; 94,4 litros/m2, en el municipio de Arrigorriaga o 81,7 l/m2, en Sondika.









