La 60ª edición de la Durangoko Azoka se celebrará del 5 al 8 de diciembre, y los organización ha anunciado que las personas, empresas, asociaciones e instituciones que quieran instalar allí su mostrador tienen abierto el plazo de inscripción hasta el 30 de septiembre.

Las editoriales, discográficas, productoras, asociaciones, instituciones, distribuidoras y autoproductores deberán realizar su solicitud en el apartado EXPOSITOR de la web de la feria.

Más adelante se pondrán en marcha otras inscripciones, como la de propuestas para la programación y la de participación del alumnado en la Ikasle Goiza.