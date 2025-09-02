5-8 de diciembre

Abierto el plazo de inscripción para expositores en la Durangoko Azoka

La 60ª edición de la Feria de Durango se celebrará del 5 al 8 de diciembre. Editoriales, discográficas, productoras, asociaciones, instituciones, distribuidores y autoproductoras podrán apuntarse hasta el 30 de septiembre para poner stands

Aitor Gorosabel (Su Ta Gar) Durangoko Azokako erakusmahaian
Aitor Gorosabel (Su Ta Gar), en la pasada edición de la Feria de Durango
Euskaraz irakurri: Erakusleek Durangoko Azokan izena emateko epea, zabalik
Natxo Velez | EITB

Última actualización

La 60ª edición de la Durangoko Azoka se celebrará del 5 al 8 de diciembre, y los organización ha anunciado que las personas, empresas, asociaciones e instituciones que quieran instalar allí su mostrador tienen abierto el plazo de inscripción hasta el 30 de septiembre.

Las editoriales, discográficas, productoras, asociaciones, instituciones, distribuidoras y autoproductores deberán realizar su solicitud en el apartado EXPOSITOR de la web de la feria.

Más adelante se pondrán en marcha otras inscripciones, como la de propuestas para la programación y la de participación del alumnado en la Ikasle Goiza. 

