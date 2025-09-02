Abenduak 5-8

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Erakusleek Durangoko Azokan izena emateko epea, zabalik

Durangoko Azokaren 60. edizioa abenduaren 5etik 8ra egingo dute. Irailaren 30era arte eman ahalko dute izena argitaletxe, diskoetxe, ekoiztetxe, elkarte, erakunde, banatzaile eta autoekoizleek, mahaia jartzeko
Aitor Gorosabel (Su Ta Gar) Durangoko Azokako erakusmahaian
Aitor Gorosabel (Su Ta Gar), Durangoko Azokaren iazko edizioan
author image

Natxo Velez | EITB

Azken eguneratzea

Durangoko Azokaren 60. edizioa abenduaren 5etik 8ra izango da, eta antolatzaileek iragarri dute bertan erakusmahaia ipini nahi duten saltzaileek irailaren 30era arte dutela izena emateko epea zabalik.

Argitaletxe, diskoetxe, ekoiztetxe, elkarte, erakunde, banatzaile zein autoekoizleek Durangoko Azokaren webguneko ERAKUSKETARIA atalean egin beharko dute eskaria.

Aurrerago, beste zenbait inskripzio ipiniko dira martxan; besteak beste, egitaraurako proposamenak egiteko eta ikasle goizean parte hartzeko. 

Durangoko azoka Durango Kultura

Albiste gehiago kultura

teaser Karmele nueva película de Asier Altuna con Jone Laspiur y Eneko Sagardoy
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

'Karmele' Asier Altunaren film berriaren trailerra, esklusiban

Karmele Asier Altuna zuzendariaren (Amama, Aupa Etxebeste!, Agur, Etxebeste) film luzea urriaren 10ean estreinatuko da. EITBren parte-hartzea duen filma Donostiako Zinemaldian ikusiko da lehenago, nolanahi den, Sail Ofizialaren barruan baina lehiatik kanpo, proiekzio berezi batean. Fikziozko filma Elkarrekin esnatzeko ordua Kirmen Uriberen eleberrian oinarrituta dago, Jone Laspiur eta Eneko Sagardoy ditu protagonista eta Nagore Aranburu eta Javier Barandiaran daude antzeztaldean.

Gehiago kargatu