Maren Gálvez y Gorka Granado, ganado del 40.º Campeonato de Danza de Euskal Herria

Maren Galvez Garmendia eta Gorka Granado Terronesek osatutako bikoteak irabazi du 49. Euskal Herriko Dantza Txapelketa, Seguran. Bikoteak bigarrenez irabazi du txapelketa, 2021an ere irabazi baitzuten.
18:00 - 20:00

Maren Gálvez Garmendia y Gorka Granado Terrones. Imagen extraída del vídeo.

Euskaraz irakurri: Maren Galvezek eta Gorka Granadok irabazi dute 49. Euskal Herriko Dantza Txapelketa
author image

EITB

Última actualización

La pareja formada por Maren Gálvez Garmendia y Gorka Granado Terrones se ha impuesto en el 49 Campeonato de Euskal Herria de Baile celebrado en Segura. Así pues, suman su segundo campeonato, tras ganar en 2021.

Gipuzkoa Cultura Danza Sociedad

