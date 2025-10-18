Dantza
Maren Galvezek eta Gorka Granadok irabazi dute 49. Euskal Herriko Dantza Txapelketa

Maren Galvez Garmendia eta Gorka Granado Terrones. Bideotik hartutako irudia.

EITB

Maren Galvez Garmendiak eta Gorka Granado Terronesek osatutako bikoteak irabazi du 49. Euskal Herriko Dantza Txapelketa, Seguran. Bikoteak bigarrenez irabazi du txapelketa, 2021an ere irabazi baitzuten.

Gipuzkoa Kultura Dantza Gizartea

