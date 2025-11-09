Series
Ya disponible la 12ª temporada de la serie "GO!AZEN", en la plataforma Makusi

"GO!AZEN" telesailaren 12. denboraldia jada ikusgai MAKUSI plataforman, ostiralean ETB1ean
Ya disponible la 12ª temporada de la serie "GO!AZEN", en la plataforma Makusi. Imagen tomada del vídeo.

Euskaraz irakurri: "GO!AZEN" telesailaren 12. denboraldia jada ikusgai MAKUSI plataforman
EITB

Última actualización

Desde esta mañana se emite en la plataforma MAKUSI el primer capítulo de la 12ª Temporada de GOAZEN. En cambio, a ETB1 llegará el próximo viernes. Los chavales de Basakabi vivirán también en esta ocasión numerosas aventuras. Veremos el campamento totalmente cambiado, con las nuevas ideas de la directora Maitane y los jóvenes llegados del centro de menores. Con las historias de este año quieren llamar la atención de los jóvenes telespectadores sobre la importancia de entenderse y trabajar en equipo.

Cultura Euskera

