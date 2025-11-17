ZuNonHanDA!, "feria itinerante" impulsada por Durangoko Azoka, se celebrará, por primera vez antes de la propia Feria, desde este lunes, 17 de noviembre, hasta el próximo 4 de diciembre, víspera del comienzo de la cita cultural en Landako.

La iniciativa partió en 2020 con el objetivo de dar continuidad a los trabajos que se presentaban en la Durangoko Azoka, pero este año han decidido hacerla antes de su inicio "para que las presentaciones tengan una visibilidad aún mayor".

El objetivo de la iniciativa es doble, "extender el eco de Durangoko Azoka a toda Euskal Herria y reconocer la labor de las tiendas de libros a lo largo de todo el año".

ZuNonHanDA! arranca hoy, 17 de noviembre, en La Librería de Deusto, con la tertulia sobre el libro de Alaine Agirre Euri eta ateri (Ibon Egaña acompañará a Agirre, a partir de las 18:30). La presentación final de la iniciativa será la del trabajo Martin Martina eta Gauekoak de Amancay Gaztañaga, el 4 de diciembre, en el establecimiento eibarrés Adarabar (18:00).