La primera Korrika partió de Oñati el 29 de noviembre de 1980

Oñatitik abiatu zen lehen Korrika, 1980ko azaroaren 29an
Josepe Zuazo trajo la idea de realizar una carrera de relevo a favor del euskera. El académico Jose Mari Satrustegi y el alcalde de Oñati llevaron el testigo en el primer kilómetro. Hoy, esta popular iniciativa cumple 45 años.

Korrika 2024 Euskera Comunidad Autonóma Vasca Cultura

