Oñatitik abiatu zen lehen Korrika, 1980ko azaroaren 29an

18:00 - 20:00
EITB

Josepe Zuazok ekarri zuen euskararen alde errelebo lasterketa egiteko ideia. Jose Mari Satrustegi euskaltzainak eta Oñatiko alkateak eraman zuten lekukoa lehen kilometroan. Korrikak 45 urte bete ditu aurten.

Korrika 2024 Euskara Euskal Autonomia Erkidegoa Kultura

