Visitamos en Bilbao el rodaje de la serie "Tamara Ta Mara" que se estrenará el año que viene en la plataforma Primeran

Tamara eta Mara telesaila
18:00 - 20:00

Rodaje de "Tamara Ta Mara". Foto: EITB.

Euskaraz irakurri: 2026an Primeran plataforman estreinatuko den "Tamara Ta Mara" telesailaren filmaketa bisitatu dugu Bilbon

Última actualización

Esta comedia habla sobre la competencia entre dos actrices que se encuentran en un casting. Esta ficción en euskera es uno de los proyectos elegidos en el concurso de ETB para buscar nuevos talentos.

Bilbao Cultura

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

