Visitamos en Bilbao el rodaje de la serie "Tamara Ta Mara" que se estrenará el año que viene en la plataforma Primeran

La Diputación Foral de Bizkaia ha entregado este lunes los premios Lauaxeta 2025. El premio honorífico ha correspondido al cantante Benito Lertxundi y al escritor José Anjel Irigai, reconociendo su aportación a la cultura vasca por la canción Bizkaia maite. Los dos galardonados, no han podido asistir al acto, por lo que el premio ha sido recogido por la cantante Olatz Zugasti, pareja y compañera artística de Lertxundi, en representación de ambos.