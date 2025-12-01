Telesail berria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

2026an Primeran plataforman estreinatuko den "Tamara Ta Mara" telesailaren filmaketa bisitatu dugu Bilbon

Tamara eta Mara telesaila
18:00 - 20:00

"Tamara Ta Mara" filmatzea. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Casting batean aurkitzen diren bi aktoreren arteko lehiari buruzko komedia da "Tamara eta Mara". ETBren talentu berrien lehiaketaren irabazleetako bat da euskarazko fikzio hau. 

Bilbo Kultura

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ohorezko Lauaxeta saria Benito Lertxundi eta Jose Anjel Irigairirentzat, "Bizkaia maite" kantagatik

Bizkaiko Foru Aldundiak 2025eko Lauaxeta sariak banatu ditu astelehen honetan. Ohorezko saria Benito Lertxundi abeslariari eta Jose Anjel Irigai idazleari egokitu zaie, Bizkaia maite kantaren euskal kulturari egindako ekarpena aitortuz. Bi saridunak ez dira ekitaldira bertaratu ahal izan, eta Olatz Zugasti abeslariak, Lertxundiren bikotekide eta lankide artistikoak, jaso ditu biak ordezkatuz.
Gehiago ikusi