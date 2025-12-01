2026an Primeran plataforman estreinatuko den "Tamara Ta Mara" telesailaren filmaketa bisitatu dugu Bilbon
Casting batean aurkitzen diren bi aktoreren arteko lehiari buruzko komedia da "Tamara eta Mara". ETBren talentu berrien lehiaketaren irabazleetako bat da euskarazko fikzio hau.
Zure interesekoa izan daiteke
Ohorezko Lauaxeta saria Benito Lertxundi eta Jose Anjel Irigairirentzat, "Bizkaia maite" kantagatik
Bizkaiko Foru Aldundiak 2025eko Lauaxeta sariak banatu ditu astelehen honetan. Ohorezko saria Benito Lertxundi abeslariari eta Jose Anjel Irigai idazleari egokitu zaie, Bizkaia maite kantaren euskal kulturari egindako ekarpena aitortuz. Bi saridunak ez dira ekitaldira bertaratu ahal izan, eta Olatz Zugasti abeslariak, Lertxundiren bikotekide eta lankide artistikoak, jaso ditu biak ordezkatuz.
ETS taldeak disko berriaren aurrerapen festa egin du, 8.000 lagunen aurrean
En Tol Sarmiento musika taldeak "Konkista" deituriko disko berria aurkeztuko du ostiralean, Durangoko Azokan. Hala ere, igande honetan entzunaldi festa egin du 8.000 lagunen aurrean, eta abesti berriak zuzenean jo ere egin dituzte.
Xabat Illarregik euskarari "zentralitatea" eman nahi izan dio finalean
Nafarroako bertsolari onenaren txapela jaso berritan egindako lehenengo elkarrizketa.
Euskarari eta anaitasunari eskaini dio azken agurra Xabat Illarregi txapeldunak: “Hizkuntzarik ez duen herri bat ez da herri izango”
Xabat Illarregi leitzarrak irabazi du Nafarroako Bertsolari Txapelketa, lehenengoz. Azken agurrean, Joanes anaiari eskerrak emateaz gain, euskaraz egitearen beharraz eta garrantziaz aritu da.
Xabat Illarregik jantzi du Nafarroako txapela eta Joanes anaia izan da bigarrena
Illarregitar gazteenak 1.205 puntu eskuratu ditu, eta zaharrenak, berriz, 1.198,5. Bi anaiak buruz burukora iritsita, garbi zegoen leitzar bat izango zela 2025eko irabazlea. Txalo-zaparrada jaso dute biek ala biek Iruñeko Nafarroa Arenan.
Oñatitik abiatu zen lehen Korrika, 1980ko azaroaren 29an
Josepe Zuazok ekarri zuen euskararen alde errelebo lasterketa egiteko ideia. Jose Mari Satrustegi euskaltzainak eta Oñatiko alkateak eraman zuten lekukoa lehen kilometroan. Korrikak 45 urte bete ditu aurten.
Korrikak 45 urte bete ditu, euskarari "pizkunde berria" emateko erronkarekin
“Ez gero, orain baizik!” lelopean, Korrika antolatzeko arrazoiak gogora ekarri dituzte antolatzaileek: euskararen ezagutza unibertsalizatu eta helduak euskalduntzea. Ekimen honek euskararen aldeko kontzientzia suspertu eta AEKren eguneroko lana indartzeko duen garrantzia azpimarratu dute.
Irene Arrarats euskaltzain oso izendatu du Euskaltzaindiak
Andres Alberdik 75 urte bete eta euskaltzain emeritu izatera pasatutakoan sortu den hutsunea beteko du Arraratsek. 24 euskaltzain osoetatik 11 dira emakumezkoak; 12 euskaltzain emerituak, berriz, gizonezkoak dira.
Baionako Bonnat-Helleu museoak ateak irekiko ditu gaur, berriztatzeko 14 urtez lan egin ondoren eta erakusketa-espazioa bikoiztuta
Museoa berritzeko 29 milioi euroko inbertsioa egin behar izan da, eta, horri esker, erakusketa-espazioa bikoiztu dute, 2.000 metro karratura iritsi arte. Azalera horrek erakundeak dituen 7.000 obren neurria emango duelakoan daude.