Durangoko Azoka, en imágenes: del cartel al universo visual

DURANGOKO AZOKA KARTELAK
18:00 - 20:00
Durante seis décadas, el Festival de la Cultura ha sido ilustrado con mil y una formas y un sinfín de colores, desde que el artista plástico durangarra Andreu Uriarte diseñara el cartel de la primera edición de Durangoko Azoka hasta que la directora de arte Iratxe Reparaz ha preparado para la 60ª edición “carteles infinitos”.  Patri Laiseka, de la asociación Gerediaga, nos guía por el camino de un cartel que ha transitado en un viaje de ida y vuelta desde las artes plásticas al diseño gráfico. 

